Областная газета
Культура 1 февраля 2017, 00:00

В Международный день ювелира в резиденции губернатора открылась выставка «Надежда Кузнецова: Мастер и время»

Одна из главных работ экспозиции – «Северное сияние». Фото: пресс-служба губернатора

  • Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Вчера, в Международный день ювелира, в резиденции губернатора Свердловской области состоялось открытие выставки «Надежда Кузнецова: Мастер и время». 

На прошлой неделе Надежда Кузнецова стала одним из пяти умельцев нашего региона, кто был удостоен почётного звания «Мастер народных художественных промыслов». Интересно, что долгое время Надежда Кузнецова была единственной женщиной-ювелиром в Екатеринбурге.

С 1997 года Надежда Дмитриевна работает в Уральском государственном архитектурно-художественном университете, с 2010 года – в должности профессора. Изделия Надежды Кузнецовой привлекают изысканностью и необычайной фантазией.

В своих работах этот автор использует традиционные техники художественной обработки металла: литьё, эмалирование, скань, чеканку, гравирование в сочетании с полудрагоценными и поделочными камнями. Особенно известны её ювелирные серии: «Сказы Бажова», «Имена», «Красная Книга Урала», в которых раскрываются природные достоинства самоцветов уральского Каменного Пояса.

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