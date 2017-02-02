До чего дошёл прогресс

Парадное крыльцо Белинки оживает снова спустя десять лет. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №19 от 02.02.2017

Сегодня после почти десятилетнего перерыва откроет свои двери для читателей главный корпус Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского (или, как многим привычнее – Белинки). А вчера состоялась церемония официального торжественного открытия этого крупнейшего хранилища знаний.

Десять лет – это много или мало? Даже для самой библиотеки, которой нынче исполнится 118 лет, это значительный срок. Что уж говорить о человеческих мерках. Считайте, два поколения студентов успели поступить и получить дипломы о высшем образовании, даже не догадываясь, что находится за массивной деревянной дверью парадного входа.

В отделе музыкально-нотной литературы губернатор заинтересовался редким изданием клавира современного уральского классика Александра Пантыкина. Фото: Павел Ворожцов

А сейчас там органичное соседство отдела редких книг (оборудованного современной системой климат-контроля) с компьютерными устройствами, позволяющими найти нужную информацию в считанные секунды. Впрочем, в противоположной стороне, в отделе музыкально-нотной литературы с гордостью рассказывают, что настоящий музыкальный гурман может провести в увлечённых поисках нужного экземпляра многие часы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на открытии, поблагодарил коллектив библиотеки, сумевший в условиях десятилетнего капремонта сохранить уникальное собрание Белинки.

– Недавно на конкурсе «Читающая Россия» наша область заняла пятое место, – отметил губернатор. – После того, как Белинка заработала в прежнем масштабе, мы должны занять место выше. Поражают современные технологии, которые позволяют пользоваться уникальными фондами библиотеки, даже не выходя из дома.

– Все эти годы нас поддерживали и губернатор, и министерство культуры – и материально, и финансово, – сказала директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского Ольга Опарина. – А ещё были наши друзья и партнёры, которые в случае необходимости приходили и помогали нам делать всю черновую работу, без которой мы бы тоже не справились.

Заведующая отделом редких книг объясняет журналистам «ОГ», как в помещениях с раритетами поддерживается необходимый режим температуры и влажности. Фото: Павел Ворожцов