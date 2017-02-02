В Ельцин Центре стартует первый сезон киноклуба

- Опубликовано в №20 от 03.02.2017
В субботу в Ельцин Центре откроется премьерный сезон киноклуба. Организаторы представили афишу на три месяца вперёд. Первым гостем станет легендарный режиссёр Марлен Хуциев, а впоследствии именитые кинодеятели будут приезжать в Екатеринбург с творческими встречами и показами дважды в месяц по выходным дням.
Подогрел интерес к открытию киноклуба не менее именитый режиссёр — Александр Сокуров. Мастер представил фильм о Борисе Ельцине, а также свою первую игровую работу — картину «Одинокий голос человека». Стало ясно, что Ельцин Центр к работе в формате киноклуба полностью готов. Готов его посещать и наш зритель — это показали полные залы на Сокурове и обилие вопросов к режиссёру из зала.
О необходимости создания киноклубной сети на протяжении всего Года кино говорили на самых разных уровнях. Ведь это прекрасная возможность вернуть в кинозалы вдумчивого, серьёзного зрителя, которому больше не хочется смотреть бесконечные американские блокбастеры и второсортные комедии. И программа нового киноклуба в плане содержания впечатляет.
Марлен Хуциев, безусловно — ключевая фигура для первого сезона киноклуба. Тем более что в столице Урала он последний раз был почти пятьдесят лет назад. Дальнейшая программа киноклуба предполагает показ киноработ, которые создавались совсем недавно — это новинки отечественного кинематографа и не только. Так, 18 февраля свой фильм «Вся наша надежда» привезёт режиссёр из Армении Карен Геворкян.
В афише марта большое внимание уделено анимации. То, чего давно не хватало в Екатеринбурге, ведь, как известно, фестивалей анимации в нашем городе не проводят, а это практически единственный способ познакомиться с современными картинами этого жанра кинематографа. 19 марта в киноклубе свои мультипликационные работы представят лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года.
Весь день 1 апреля в киноклубе будет посвящён Андрею Тарковскому (что приурочено ко дню рождения режиссёра — 4 апреля). Гостями киноклуба станут актёры Наталья Бондарчук и Юрий Назаров, режиссёр Юлий Файт, которые представят малоизвестные киноматериалы, связанные с жизнью и творчеством Андрея Тарковского.
Лучшие программы этого сезона киноклуба Ельцин Центра
4 февраля
12.00
- «Застава Ильича»,
1964–1988, режиссёр Марлен Хуциев (165 мин.)
- Авторская (нецензурированная) версия фильма «Мне двадцать лет» (1964).
15.30
- Кинопрограмма «Про войну»
- Фрагменты игрового фильма «Был месяц май», 1970, режиссёр Марлен Хуциев (15 мин.)
17.30
- Творческая встреча с кинорежиссёром Марленом Хуциевым
- Специальный гость вечера — фоторепортёр Генриетта Перьян, работавшая фотографом на съемках фильма «Застава Ильича» (1964).
- Показ материала незаконченного фильма «Невечерняя», режиссёр Марлен Хуциев (40 мин.)
18 февраля
Премьера в Ельцин Центре
17.00
- «Вся наша надежда», 2016, режиссёр Карен Геворкян (78 мин.)
- Представляет режиссёр Карен Геворкян
4 марта
Программа «Независимое кино. Снимаем без господдержки»
13.00
- «Десятка», 2013, режиссёр Владимир Козлов (83 мин.)
- Представляет режиссёр Владимир Козлов
15.00
- «Сын», 2014, режиссёр Арсений Гончуков (93 мин.)
- Представляет Арсений Гончуков
17.00
- «Зимний путь», 2012, режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова (95 мин.)
19 марта
Премьера в Ельцин Центре
- Режиссёры анимационного кино — лауреаты международных и российских кинофестивалей 2016 года
1 апреля
Посвящение Андрею Тарковскому (к
11.00
- «Страсти по Андрею»,
1966–1988, режиссёр Андрей Тарковский (185 мин.)
- Представляет актёр Юрий Назаров
15.00
- Программа «Студент Андрей Тарковский»
- Документальный фильм «Студент Андрей Тарковский», 2003, режиссер Галина Леонтьева (30 мин.)
- Студенческие фильмы Андрея Тарковского:
- «Убийцы», 1956 (с Александром Гордоном, 22 мин.), «Каток и скрипка, 1960 (46 мин.)
- Представляет режиссёр Юлий Файт
17.00
- Программа «Андрей Тарковский. Артефакты» (малоизвестные киноматериалы, связанные с жизнью и творчеством Андрея Тарковского)
- Представляют актёры Наталья Бондарчук и Юрий Назаров, режиссёр Юлий Файт.