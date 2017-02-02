Михаил Ефремов сыграл чиновника из Екатеринбурга

Но даже встретившись, они уже не понимают друг друга. Фото: Сергей Петров

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

В московском театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Амстердам» по пьесе Александра Галина. Главного героя в постановке играет заслуженный артист России Михаил Ефремов. Примечательно, что его персонаж — чиновник по фамилии Скворцов — живёт в Екатеринбурге.

Новый спектакль в «Современнике» поставил режиссёр Сергей Газаров. Комедия «Амстердам» — спектакль о чиновнике, который приехал навестить семью в городе на Амстеле, на нейтральной территории: сам он живёт в Екатеринбурге, жена (Алёна Бабенко) и сын (Шамиль Хаматов) — в Лондоне. Персонаж Ефремова — чиновник, жизнь и служба которого отнюдь не являются примером для подражания. Главное, что его мировоззрение абсолютно не совпадает со взглядами его жены и сына, которые уже слишком привыкли к западному укладу жизни.