Спектакль начинается... с субсидий

- Опубликовано в №20 от 03.02.2017
Правительство Российской Федерации на своём сайте опубликовало размер субсидий для театров малых городов. Всего деньги получат 56 субъектов России, общая сумма субсидий — 670 миллионов рублей. Свердловская область вошла в пятёрку территорий, которым на поддержку театров в городах с населением менее 300 тысяч человек выделят самые крупные суммы: свердловским театрам в общей сложности должны перечислить 35 миллионов 125 тысяч рублей.
Эта помощь от государства должна пойти на два направления. Во-первых, на постановку новых спектаклей, а во-вторых, на улучшение материальной базы театров.
В министерстве культуры Свердловской области нам пояснили, что фактически распределения субсидий между театрами пока не было, поскольку в ведомстве ждут, когда Федерация официально согласует объём субсидий. Также стало известно, что 90 процентов от общей суммы — это федеральные средства, а ещё 10 процентов ложатся на бюджет Свердловской области. Как только правительство подтвердит объёмы субсидий, будет объявлен конкурс между областными театрами, в финале которого станет ясно, кто же получит субсидии.
В минкульте Свердловской области подтвердили, что заявки от нескольких театров области уже поступили. Вообще получить денежные средства может любой населённый пункт, где проживает менее 300 тысяч человек, а также есть профессиональный театр. Всего за пределами Екатеринбурга и Нижнего Тагила в нашем регионе находится семь профессиональных театров. Два в Новоуральске, по одному в Серове, Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-Уральском, Первоуральске.
Одним из первых заявку на субсидию подал Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. В материале «Репетируем под свадьбу…» мы писали о том, что две главные проблемы серовского театра — отсутствие собственной площадки и плохая звукоизоляция в тех залах, что есть сейчас у театра. На решение второй проблемы администрация театра и планирует потратить средства, если, конечно, они выиграют в конкурсе.
— В основном средства нужны, конечно же, на материально-техническую базу, — рассказывает «ОГ» директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова. — На неё деньги не выделялись с 2009 года. Речь идёт о световом и звуковом оборудовании, швейной машинке для пошива костюмов. Очень надеемся, что получится оборудовать наш Елизаветинский зал, где идут показы детских спектаклей. Там очень плохо со звукоизоляцией, да и постоянного света нет, всегда нужно перевешивать. Хотим также поставить новый спектакль. Переговоры прошли успешно, но что это за постановка — пока сюрприз. Мы все хотели бы сказать большое спасибо Евгению Миронову, ведь эти субсидии театрам малых городов — его инициатива. Он всегда нас поддерживает, а некоторые театры в стране буквально спасал.
Справка «ОГ»
Пятёрка субъектов с самыми большими субсидиями: a Красноярский край (46 млн 900 тыс. рублей)a Московская область (46 млн 900 тыс. рублей)a Республика Дагестан (39 млн 370 тыс. рублей)a Свердловская область (35 млн 125 тыс. рублей)a Республика Башкортостан (34 млн 845 тыс. рублей)