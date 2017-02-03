Областная газета
Культура 3 февраля 2017, 18:26

За новыми образами – не на пленэр, а на Фейсбук

На выставке работ Владимира Дубосарского «Свидетельство о возрождении». Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №21 от 04.02.2017

В пятницу 3 февраля в Арт-галерее Ельцин Центра открылась персональная выставка художника Владимира Дубосарского. Как известно, Владимир Дубосарский в паре со своим коллегой Александром Виноградовым входит в десятку самых дорогих ныне живущих российских художников. Выставка, которую автор представил в столице Урала, называется «Свидетельство о возрождении» и включает двадцать шесть работ большого формата, созданных за последние четыре года.

Известность к Владимиру Дубосарскому пришла в середине 90-х годов, именно тогда и сложился его дуэт с Виноградовым. За основу в своём творчестве они взяли социалистический реализм, на почве которого авторы стали возрождать жанр монументального тематического полотна. Некоторые критики даже называли их последователями монументалиста Аркадия Пластова, который работал в жанре соцреализма в середине XX века. Кстати, одно из самых форматных полотен Пластова – «На пастбище. Стадо» – теперь находится в постоянной экспозиции Екатеринбургского музея ИЗО.

Несмотря на то, что соцреализм в 90-е, казалось бы, должен был уйти в прошлое, подход Дубосарского и Виноградова к написанию картин имел большой успех. Их картина «Последняя бабочка», написанная в 1997 году, была продана в Нью-Йорке за 181 тысячу долларов. Живописный язык этих художников, как и других представителей актуальной живописи, нужно понимать как текст, который несёт в себе определённое послание современному обществу.

На выставке «Свидетельство о возрождении» Дубосарский к тому же использовал новый подход, когда каждая картина представляет собой отдельный кадр, а все 26 работ будто смонтированы в небольшой фильм, сцены которого буквально застыли на стенах галереи. Отдельные «кадры» касаются как судьбы самого художника, так и истории страны. Резные наличники и деревянные истуканы попали на картины из любимых детских книг художника, а советский подстаканник или газовая горелка должны спровоцировать ностальгию по советскому прошлому.

В своих последних работах Владимир Дубосарский обращается к социальным сетям, в них он видит своеобразный памятник нашему времени. И как раньше художники выезжали в поисках новых образов на пленэр, так современные творцы за новыми сюжетами заходят на ленту Фейсбука.

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