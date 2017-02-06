Прощания с зимой Сэцубун в Екатеринбурге

Графика Юдзи Хирацука является продолжением традиций знаменитой японской гравюры укиё-э. Фото: Антон Баннов

В день японского праздника прощания с зимой Сэцубун в Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) открылась выставка «Пришельцы: «аномальные явления» современной печатной графики Японии». В экспозиции представлено 66 графических листов – творчество сразу двух мастеров – Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. Авторов объединяет не только происхождение, но и явное тяготение к необычной, парадоксальной и даже «аномальной» образности.

Директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин поздравляет гостей с открытием необычной выставки. Фото: Антон Баннов

Графика Юдзи Хирацука является продолжением традиций знаменитой японской гравюры укиё-э. Подобно «картинам изменчивого мира», его произведения становятся зеркалом, в котором действительность доведена до абсурда.

На торжественном открытии некоторые гости даже устроили бои на японских деревянных мечах. Фото: Антон Баннов

Произведения Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров – инопланетные, словно мутировавшие существа, которые несут в себе позитивный заряд и авторский юмор.

Представленные на выставке мастера принадлежат к одному поколению приверженцев искусства печатной графики. За их плечами – десятилетия работы и совершенствования в различных техниках эстампа, позволившие выработать свой собственный яркий и узнаваемый почерк. Фото: Антон Баннов

На открытии выставки собралось много гостей, причём некоторые из них особенно подготовились, переодевшись в кимоно и вооружившись предметами японской культуры.

На выставке «Пришельцы: «аномальные явления» современной печатной графики Японии». Фото: Антон Баннов