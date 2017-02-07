Областная газета
Культура 7 февраля 2017, 12:08

София Никитчук снялась в клипе Ираклия Пирцхалавы

Съёмки проходят в непростых условиях – в горах Грузии. Но София (на переднем плане) делится фотографиями в соцсетях, рассказывая, в какую гостеприимную атмосферу попала. Фото: facebook.com

Мисс Россия – 2015 и вице-мисс мира – 2015 екатеринбурженка София Никитчук снялась в клипе на песню «Снег» Ираклия Пирцхалавы. По сюжету София играет возлюбленную певца.

Три месяца назад модели и актрисе Никитчук позвонил агент певца и предложил принять участие в съёмках. Позже с этим же предложением к Софии обратился и сам певец. Съёмки музыкального видеоролика проходят в родных для Пирцхалавы местах – в Грузии. Ираклий и София играют влюблённых, которых ждёт испытание разлукой.

Напоминаем, ранее София Никитчук снялась в сериале «София», где сыграла невестку Ивана III Елену Волошанку.

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  • Опубликовано в №23 от 08.02.2017
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