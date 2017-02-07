«Не все мои зрители умеют ходить и говорить»

Наталья Гаранина, будучи преподавателем в театральном институте, теперь и своих студентов учит, как не спасовать перед самой молодой, но самой взыскательной публикой. Фото: uralkukla.ru

Сюжет Премия губернатора в области литературы и искусства за 2016 год

«ОГ» знакомит читателей с номинантами на Премию губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2016 год из разных сфер культуры.

«ОГ» продолжает знакомить читателей с номинантами на премию губернатора в области литературы и искусства за 2016 год. В номинации «Театр» среди претендентов на награду – актриса Екатеринбургского театра кукол Наталья Гаранина за моноспектакль «Разноцветные сказки».

– Наталья Войттовна, как родилась идея моноспектакля для самых маленьких?

– Сначала я увидела постановку питерского режиссёра Анны Ивановой-Брашинской и художницы из Франции Саши Поляковой, который называется «Волшебный носок». И мне очень захотелось иметь похожий спектакль. Я им написала, они согласились. В основе – сказки, которые сочинили сами дети. Режиссёр беседовала с ними, а они тут же, на ходу, сочиняли сказки – всего семь историй, сколько цветов в радуге. Вначале Анна записала детишек во Франции, а потом у нас, в России. Что касается жанра, то я очень полюбила именно формат моноспектакля. Да, это тяжело – внимание маленьких детей нужно держать на себе все 40 минут, но это того стоит. Сколько образов в постановке – столько ты и перевоплощаешься…

– В спектаклях для самых-самых маленьких вы начали работать одной из первых в стране, вас считают пионером так называемого «беби-театра»…

– В общем, да. Всё началось с совместной работы с киевским режиссёром Михаилом Яремчуком над спектаклем «Почему-Потому» для нашего театра. Это такой сезонный сериал для маленьких детишек: осень, зима, весна. У нас был первый удачный опыт «беби-театра», ведь нашими зрителями были детишки от трёх лет. Потом наш опыт подхватили в Москве, а сейчас это направление вообще стало очень модным.

– Почему же ваш зритель так «помолодел»?

– Современные дети очень рано начинают приобщаться к компьютерам и к сотовым телефонам, их рано начинают приводить в театр. Да и в последние годы в стране был настоящий беби-бум, рождаемость очень большая, детишки рано начинают приобщаться к цивилизации, к культуре. И театр должен идти в ногу со временем. Я, например, сторонник того, чтобы приводить к нам детей уже от трёх лет, а спектакль «Разноцветные сказки», как вы видите, рассчитан уже на детей от двух. Нам приводят малышей и в полтора года и даже в девять месяцев. Многие ещё даже говорить и ходить не умеют…

– Какие же секреты у вас есть, чтобы удержать внимание малюток?

– В таких спектаклях нет чёткого сюжета, усилена визуальная часть. Актёру нельзя кричать, делать резкие движения. Нужно установить контакт, потому как если уж они отвлеклись, то всё – начнут заниматься своими делами, и тогда я их потеряла. А главное – я своих маленьких зрителей должна любить, вот без этого точно на сцену выходить не стоит. Бывали, конечно, нештатные ситуации. Дети ведь всякие бывают. Однажды во время спектакля мама никак не могла успокоить дочку, но и выходить с ребёнком не хотела. А ведь у детей цепная реакция – один заплакал, а вслед за ним весь зал. И тогда – если не возьмёшь их какими-то приёмами, то можно считать, что спектакль пропал. У меня такое бывало – все начали капризничать, разговаривать, и всё рассыпалось… Поэтому, если ребёнок сильно капризничает, лучше покинуть зал, а то может и травма психологическая остаться на всю жизнь, он больше не захочет прийти в театр…

– Как понимаете, что спектакль удался? Когда дети сидели спокойно?

– Нет, скорее, когда они реагировали, смеялись. Я подхожу к ним с куклами, они общаются с персонажами, происходит взаимодействие. А после спектакля мы все делаем вместе либо разноцветных рыбок, либо птичек, человечков. И если каждый из них ушёл с разноцветной рыбкой, подошёл ко мне и сказал, как её зовут, вот тогда – всё сложилось.

Номинанты: театр Спектакль «Фальшивый купон». Режиссёр Николай Коляда.

Спектакль «Ричард III». Актёр Олег Ягодин.

Спектакль «Машина едет к морю». Актёры драматического театра «Волхонка».

Проект дефиле театральных костюмов с куклами и без «Роскошное безумие в Валентинов день». Режиссёр Евгений Сивко и художник Юлия Селаври.

Спектакль «Разноцветные сказки». Актриса Наталья Гаранина.

Спектакль «Ромео и Джульетта». Коллектив Екатеринбургского театра оперы и балета.

Цикл спектаклей по произведениям классической отечественной литературы («Пассажиры», «Отцы и дети»). Коллектив Свердловского театра драмы: режиссёр Дмитрий Зимин, художник Владимир Кравцев.

Детский мюзикл «Хныка и Гыка». Коллектив «Студии Пантыкина».

Арт-проект «Твой танец». Никита Шаравьёв, Анастасия Шаравьёва, Илья Перевозкин, Ольга Соломеина, Антон Рязанцев.

Хореографический спектакль «Сорок первый… Выпускной». Коллектив Свердловской детской филармонии.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства. Игорь Лейфель.

Опубликовано в №23 от 08.02.2017