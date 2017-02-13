Областная газета
Культура 13 февраля 2017, 17:48

Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» выступила на «Первом канале»

Группа «N.E.V.A.» выступила на «Первом канале» в новом сезоне «Минуты славы». Фото: 1tv.ru

  • Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Екатеринбургская группа «N.E.V.A.» выступила на «Первом канале». Уральский коллектив сначала написал гимн для нового сезона «Минуты славы», а потом решил и принять участие в шоу в качестве конкурсантов. 

Для номера музыканты выбрали песню Шуры «Ты не верь слезам, всё вернётся». Их кавер-версия этой композиции получилась очень лиричной, нежной, многие даже не сразу узнали популярную в 90-е песню. Ребята использовали самые разные инструменты от аккордеона до нескольких видов духовых.

Однако жюри не пропустило нашу группу в следующий тур, поскольку не увидело в их выступлении чего-то сверхъестественного. Но тем не менее музыканты из Екатеринбурга получили-таки свою минуту славы и признание зрителей

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