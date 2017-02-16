«Золотая маска» началась... в метро

Уральские зрители впервые увидели балет «Ромео и Джульетта» 5 марта 2016 года. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу 17 февраля в 60 кинотеатрах страны в рамках проекта «Золотая маска» в кино» в прямом эфире покажут новый балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова. А за день до этого оперой нашего театра – «Кармен» – открылись официальные показы Российской Национальной театральной премии «Золотая маска».

Но прежде чем люди сели в зрительный зал, а артисты закружились в танце, музыка зазвучала совсем в другом месте – в… метро. Первый концерт для простых горожан устроили самые юные артисты – участники детского хора Екатеринбургского театра оперы и балета, которые задействованы в постановке «Кармен». Многократные призёры международных конкурсов и олимпиад спустились в вестибюль станции московского метро «Курская» и дали там концерт. Для проекта «Золотая маска» в городе» это было впервые, поскольку никогда столь юные артисты не принимали участие во флешмобе.

– На тебя смотрит так много людей одновременно. Это даже порыв какого-то счастья, потому что ты даришь эту энергию людям, – поделился впечатлениями артист хора Константин Ткаченко.

Взрослые артисты в это время готовились к более важной миссии – вечером открывать на сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко конкурсные показы «Золотой маски». Опера Жоржа Бизе в постановке Александра Тителя выдвинута на премию в четырёх номинациях: «Лучшая опера», «Лучшая женская роль» (Ксения Дудникова), «Лучший дирижёр» (Михаэль Гюттлер), «Лучший режиссёр».

Далеко не у всех зрителей есть возможность попасть на спектакль в зрительный зал. Специально для этого три года назад организаторы запустили проект «Золотая маска» в кино», где зрители в прямом эфире могут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Маски». И тут, выражаясь спортивным языком, Екатеринбургский театр оперы и балета оформил дубль: новый балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова вновь стал спектаклем-открытием, но уже кинотрансляций. Балет, который номинирован на премию сразу в семи категориях – «Лучший балет», «Лучшая работа дирижёра», «Лучшая работа хореографа», «Лучшая женская роль» (Екатерина Сапогова), «Лучшая мужская роль» (Александр Меркушев, Игорь Булыцын), «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по костюмам» – сегодня покажут в 60 кинотеатрах по всей России. В Екатеринбурге балет можно будет увидеть в кинотеатре «Синема парк Starlight» (ул. Малышева, 5) в 21.00 по уральскому времени.