Зураб Церетели вновь избран президентом Российской академии художеств

Народный художник РФ, скульптор Зураб Церетели в третий раз был избран президентом Российской академии художеств (РАХ).
В ходе 581-го собрания Российской академии художеств большинство делегатов проголосовали за кандидатуру Церетели и только два против, сообщает ТАСС. 83-летний скульптор будет возглавлять РАХ следующие пять лет. Напомним, что впервые Церетели был избран на пост президента академии в 1997 году.
Добавим, что в Екатеринбурге сейчас проживает и работает академик Российской академии художеств Виталий Волович, а также действующий член РАХ Сергей Голынец, член-корреспондент РАХ Галина Голынец. Совсем недавно почётными членами Российской академии художеств стали свердловские художники Нина Костина и Игорь Симонов.
- Опубликовано в №30 от 17.02.2017