Областная газета
Культура 17 февраля 2017, 06:00

Московская художница нарисовала Хозяйку Медной горы 3D-ручкой

Выполненную из пластика Хозяйку Медной горы по традиции сопровождают ящерицы и кошка. Фото: Полина Даньшина

Жительница Москвы Полина Даньшина, вдохновившись сказами Павла Бажова, начала иллюстрировать их скульптурами из пластика – на Урале умельцев, способных создавать произведения искусства, оторвав ручку от бумаги, к сожалению, пока нет. 15-сантиметровую героиню уральских легенд девушка нарисовала за две недели: на фигурку ушло около 30 метров пластика.

– Со сказами Бажова познакомилась ещё в школьном возрасте, дома была большая книга с красивыми иллюстрациями, – рассказывает Полина. – Очень хотелось проиллюстрировать самой, так как картинки не всегда соответствовали тексту. – Мечта сбылась уже во взрослом возрасте. Прежде чем сделать Хозяйку Медной горы, я перечитала почти весь сборник, чтобы самой не ошибиться.

Впервые Полина опробовала 3D-ручку два года назад в торговом центре – смастерила крошечного котёнка.

Полина Даньшина, 3Д-скульптура, 3Д-ручка, 3D-печать, мыльница

3D-печатью предметов быта уже никого не удивишь. Высший пилотаж - нарисовать их самому: В доме мастерицы из пластика сделаны, например, крючки для ванной и мыльница. Фото: Полина Даньшина

А уже спустя месяц выполнила на конкурс работу «Фрагмент Покровского собора».

– Доделывала её в последний день конкурса, поэтому на зрительском голосовании успела набрать голоса только для третьего места и выиграла пластик для работы, который позволил развиваться дальше, – рассказывает Полина.

В самом начале работы художница использовала всего два небольших набора пластика, который находится в ручке вместо чернил. Но этого не хватало, и тогда Полина начала приобретать специальные катушки для 3D-принтеров по 350 метров пластика в каждой.

Полина Даньшина, 3Д-скульптура, 3Д-ручка, 3D-печать, конь

При должной сноровке скульптура из пластика выглядит так, будто отлита из металла. Фото: Полина Даньшина

– Горячий пластик твердеет почти моментально, превращаясь в прочную конструкцию, – рассказывает художница. – Я делаю несколько деталей на бумаге, потом снимаю их и продолжаю рисовать уже в воздухе. С работами из плоских деталей всё просто – нарисовать, снять и соединить. Объёмные фигурки животных и людей рисовать сложнее.

Полина Даньшина, 3Д-скульптура, 3Д-ручка, 3D-печать, дракон

Если предметы из плоских составляющих можно рисовать по трафарету и затем собирать, то выпуклые изделия создаются сразу в пространстве. Фото: Полина Даньшина

Иногда инновационная ручка, по словам умелицы, пригождается в быту. Например, с помощью неё Полина сделала крючки для своей ванной и коробочку для визиток.

Полина Даньшина, 3Д-скульптура, 3Д-ручка, 3D-печать, кот, Дарвиновский музей

Шерсть коту Полина дорисовывала в ночь перед выставкой в Дарвиновском музее. Фото: Полина Даньшина

Стандартный размер работ мастерицы – около 15 см в высоту. На такую работу обычно уходит около 30–40 метров пластика и до 3–4 дней. На более крупные скульптуры, например кота и сенегальского галаго, которые Полина выполнила для выставки в Дарвиновском музее, уходило до двух месяцев.

Полина Даньшина, 3Д-скульптура, 3Д-ручка, 3D-печать, галаго, Дарвиновский музей

Сенегальский галаго составил компанию пластиковому коту на экспозиции в государственном Дарвиновском музее. Фото: Полина Даньшина

Первой работой Полины, связанной с Уралом, стала скульптура любимого поэта и композитора – уроженца Свердловска – Александра Дольского. Сейчас в планах художницы – продолжить серию объёмных иллюстраций и доработать свой сайт – первый в стране, посвящённый созданию трёхмерных объектов с помощью 3D-ручки.

Полина Даньшина проводит мастер-классы по созданию трёхмерных объектов с помощью 3D-ручки. Сначала участники осваивают простейшие фигурки. Чтобы с нуля научиться рисовать животных, людей или макеты зданий, нужен талант художника и месяцы кропотливого труда.

Справка «ОГ»

3D ручка – это устройство, которое вместо чернил заправляют пластиковой нитью. С помощью внутреннего механизма нить расплавляется и выдавливается в расплавленном виде: наконечник ручки нагревается до 180-240 градусов. Затем пластик остывает и затвердевает. Некоторые модели ручек для более быстрого охлаждения оснащены встроенным вентилятором. Стоимость чудо-ручки начинается от двух тысяч рублей.

  • Опубликовано в №30 от 17.02.2017
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