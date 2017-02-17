Свердловчанин выступил в обновлённом составе ансамбля имени Александрова

С августа 2010 года Николай Тимаков был солистом Уральского государственного театра эстрады. Фото: vk.com

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова 16 февраля впервые вышел на сцену в обновлённом составе. Хор, артисты балета, солисты и оркестр дали часовой концерт в Центральном академическом театре Российской армии. Одним из новых участников стал солист Уральского государственного театра эстрады Николай Тимаков.

Вспоминать о событиях 25 декабря 2016 года очень тяжело… Именно в тот день самолёт Ту-154, направлявшийся в Сирию, упал в Чёрное море. На его борту находилось 92 человека, в том числе и 64 участника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Собирать новый состав начали в середине января. Вокалисты со всей страны съехались на отбор. Почти неделю участники пробовали свои силы: сначала предоставляли запись голоса, а потому уже вживую исполняли подготовленные номера. 10 февраля состав был сформирован – в ансамбль отобрали 30 человек.

Принял участие в отборе и солист Уральского государственного театра эстрады Николай Тимаков. На прослушивании он исполнил песню «Мелодия» на музыку Александры Пахмутовой. Через несколько дней Николаю пришёл положительный ответ, и он отправился в столицу на репетиции.

– С первых же дней началась кропотливая работа. Пришлось запоминать много музыкального материала. Вижу, что у всех ребят высокий уровень подготовки, случайных людей здесь нет, – рассказал Николай.

И добавил – о своих погибших коллегах артисты не забывают и каждую репетицию начинают с минуты молчания…

Репетиций сейчас у ансамбля, действительно, очень много. Коллективу в кратчайшие сроки нужно сработаться и стать единым целым.

– В ансамбле во главе угла коллективный разум. Выделяться не стоит. В коллективе собраны высококлассные хормейстеры, дирижёры, музыканты, – также отметил Николай.

Уже 23 февраля на концерте в честь Дня защитника отечества в Государственном Кремлёвском дворце состоится первое крупное выступление обновлённого состава перед шеститысячной аудиторией.

Досье «ОГ» Николай Тимаков родился 8 июля 1987 года в Свердловске. Окончил музыкальное училище им. П.И. Чайковского, вокальный факультет, и Уральскую государственную консерваторию (УГК) им. М.П. Мусоргского, факультет вокального искусства. Обладатель Гран-при конкурса «Песня не знает границ» 2009 года.