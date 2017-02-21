Началась общественная проверка «Самоцветного кольца»

Комиссия побывала на спуске от краеведческого музея к пруду. Он благоустроен по региональной программе с участием частного капитала. Фото: Галина Соколова

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Специальная комиссия намерена проверить объекты кластера «Самоцветное кольцо Урала», чтобы выяснить, насколько эффективно используются средства, выделяемые государством.

Живописный пруд в центре Нижнего Тагила – гордость горожан, но гулять по его набережной до недавнего времени отваживался не каждый. Здесь тагильчан и гостей города ждали разрушенные лестницы, покорёженные плиты и состарившиеся деревья. Для того чтобы привести берег в порядок и разместить там современные инфраструктурные объекты, был разработан проект «Тагильская лагуна», ставший частью областного туристического маршрута «Самоцветное кольцо Урала».

– Мы начали с Нижнего Тагила, так как только этот проект получил федеральную поддержку, остальные опорные точки «Самоцветного кольца» развивались на региональные средства, – поделилась с «ОГ» председатель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Общественники обратили внимание, что прогулочная зона является многофункциональной. Здесь обустроены три детских площадки, работает спортивный комплекс с воркаутом, тренажёрами, есть мини-стадион.

В развитии «Тагильской лагуны» приняли активнейшее участие и частные инвесторы, вложив в строительство объектов почти миллиард рублей. Благодаря их инициативе туристическую инфраструктуру города пополнили гостиница международного уровня на 127 мест, два кафе, ресторан и спортивный клуб.

Кстати Проект «Тагильская лагуна» был успешно представлен в Ростуризме и получил федеральное финансирование. В 2015 году на выполнение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда из федерального бюджета было выделено 70 миллионов рублей, в следующем – ещё 210 миллионов. В итоге реализован первый этап строительства – полтора километра берега оделись в гранит.