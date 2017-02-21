«Любознательность – главное, что помогает нам выжить»

Сюжет Читаем с пристрастием

Представляем очередной номер журнала «Урал» с участием известных уральских литераторов.

Раз в месяц «ОГ» представляет очередной номер единственного в регионе толстого литературного журнала. На сей раз читаем «Урал» с главным библиотекарем отдела мультимедийных технологий Областной научной библиотеки им. Белинского Валентиной Живаевой.

– Со времён тургеневских «стихов в прозе» не припомню, чтобы кто-то ещё так явно отважился бы на этот жанр. Но вот в февральском номере – «Стихо­творения в прозе» Игоря Муханова. Интересно! Но первое прочтение разочаровало: либо лжепафосность («Рифма», «Завещание»), либо эксплуатация имён, которые, по мнению автора, видимо, должны «цеплять» читателя, но оправданно ли в данном контексте и жанре обращение к Далай-ламе, Путину, Обаме? Словно сошлись две несоединимые реальности.

– Могу только согласиться: не впечатлило. Всё-таки от миниатюры (что в поэзии, что в прозе) ждёшь большей остроты или красоты мысли. Здесь этого нет. Если ничего не путаю, «Стихотворения в прозе» были ещё у Иннокентия Анненского – не исключаю, что ещё у кого-нибудь. Но, честно говоря, мне сам жанр как таковой не совсем понятен. По-моему, это была сугубо авторская, тургеневская находка, которая и не предполагает повторного использования. Ну, как «Записки у изголовья» японской писательницы Сэй-Сёнагон или «Записки на манжетах» Михаила Булгакова. Всем понятно, что имеется в виду, какого рода тексты, но этикет предписывает, чтобы всякий раз это называлось по-новому и по-своему.

– В дополнение к тому, что уже известно о Маяковском и его окружении, вдруг – неожиданные «Уральские дневники Лили Брик». С любопытными пассажами-оценками тогдашней столицы Среднего Урала и её жителей. Чтиво и просвещение одновременно.

– Да, мне было действительно интересно. Несмотря на то, что Лиля Юрьевна – не самая моя любимая героиня в русской литературе. Но её дневники – то, что стоит прочесть. Единственное: автор почему-то не упоминает, что после газетных публикаций, о которых идёт речь, у Анатолия Валюженича уже вышли книги в «Кабинетном учёном»: «Пятнадцать лет после Маяковского», «Последние годы Осипа Брика». И они, кстати, есть в библиотеке Белинского.

– Драматургия – чтение трудное. А как вообще можно захотеть читать пьесу под названием «Паразиты» с героями – Анизакид, Вольбахия, Плазмодий, Клостридия Перфрингенс? Автор словно сознательно шокирует читателя. Но во имя чего?

– Я как раз из тех, кому очень трудно читать пьесы… Не смогла и эту, творение Романа Дымшакова. В качестве комментария просто повторила бы дословно ваш вопрос. Но уже от себя. Полнейшее недоумение!

– Всё очевидней особенность современной отечественной прозы – она становится документальной. Роман Владимира Каржавина из этого же ряда: герой – участник Первой мировой и Гражданской войн в России, один из руководителей Белого движения в Сибири Войцеховский. На ваш взгляд, что «в выигрыше» – судьба реального человека или её изложение в романе?

– Если ответить однозначно, «в выигрыше», наверное, всё-таки судьба, а не её беллетризованная версия. Хотя не могу сказать, что с повестью что-то не так: вполне добротная традиционная проза. Но мне, честно говоря, художественная обработка, диалоги и прочее немного мешали. И ещё мне всё-таки кажется, что нам невозможно понять этих людей изнутри. Неприменимы к участникам Гражданской войны, красным или белым, какие-то сегодняшние общечеловеческие мерки… А со стержневой идеей повести (если бы Войцеховский арестовал президента Бенеша, Второй мировой могло бы и не быть) я согласна. По крайней мере, автор тут очень убедителен.

– А ваш выбор? Что «в остатке», в памяти после прочтения номера?

– Прежде всего – фрагменты из воспоминаний выпускника УПИ, заслуженного изобретателя СССР Алексея Арсентьевича Лоскутова «От сумы да тюрьмы». Так просто написано, и такая глубина. Лагерь, Воркута, тяжёлый труд – но нет ощущения беспросветного ужаса. Столько каких-то замечательных деталей, подробностей. Совсем молодой человек, почти мальчик из поколения моего отца, находит душевные силы, чтобы жить, интересоваться жизнью, самим механизмом жизни. Неслучайно, наверное, он потом стал изобретателем. Всё-таки любознательность – это главное, что помогает нам выжить.

И может быть, в пару к этому тексту – «Семь последних дней» Алексея Честнейшина. Такая, казалось бы, очевидная проза – о катастрофе, настигающей Землю, о том, как она проявляет в людях главное (и в основном худшее, к сожалению). О природных катаклизмах, перед которыми мы по-прежнему бессильны и даже при мысли о которых немножко холодеешь. Всё, вроде бы, не ново, но меня зацепило. И тоже так просто, без особых стилистических изысков, но со вкусом написано. И этот неожиданный оптимизм, и вера в то, что есть смысл в том, чтобы жить, пока живы – всё это как-то очень правильно.

Дословно: от Лили Брик – с Урала Как известно, Маяковский приезжал в Свердловск в 1928 году. Отсюда в Москву, на имя его возлюбленной Лили Брик, ушло несколько телеграмм. Но волею судеб, уже после гибели поэта, и сама Лиля Брик оказалась в Свердловске. В «Уральских дневниках…» – её наблюдения, остающиеся интересными и сегодня: – «Обедаем в «Доме чекиста». Замечательный дом (архитектурно), и за гроши идеально кормят. Вообще, городок чудесный, весь в новых огромных домищах с громадными окнами… Ужасно обидно, что не взяла «лейку». Смешные есть вещи». – «Были сегодня на выставке (посвящённой Маяковскому. – Прим. ред.) – убого, отвратительно, ничего не показано»… «Через выставку думают пропустить 40.000 человек в одном Свердловске – тем более обидно, что она такая убогая и непонятная. Заявки экскурсий принимаются за неделю! Впрочем, когда я была на следующий день после открытия, – было совершенно пусто». – «Здесь очереди в трамвай, в кино, в кооператив и на почте…». – «Вчера ездили на постройку Уралмашстроя. Это уже совсем Клондайк. Даже конные милиционеры смахивают на Джек Лондонских полицейских. Это километрах в 5-ти от Свердловска, большой город из бараков, новых и строящихся фабричных корпусов. Всё это вырублено прямо в лесу. Тут же сушится бельё и пристроился фотограф с Крымской декорацией – кругом него толпа – ждут очереди – сниматься. Вчера же ездили на озеро Шарташ – очень красиво и привезли оттуда массу сирени – вся квартира запахла».