Музей ИЗО возродил «Гигантов Урала»

Переброска железных конструкций электрокраном. Уралмашстрой. Ярослав Титов, 1931 год.

Опубликовано в №33 от 22.02.2017

Вчера в Екатеринбургском музее изобразительных искусств презентовали новую интер­активную выставку – «Гиганты Урала», на которой представлены оцифрованные картины 1931 года.

Судьба картин такова: летом 1931 года группа художников посетила главные города Урала: Свердловск, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск и Кизел, после чего представили свои работы в Москве. Больше 80 лет картины хранились в музейных архивах и были, можно сказать, забыты, а теперь доступны для всех желающих с подробным описанием. Организаторы занимались разработкой проекта с прошлой зимы. За это время было оцифровано 166 картин. Собранные произведения позволяют окунуться в эпоху индустриализации 30-х годов XX века.

– Структура нашего сайта проста, изображения расположены в хронологическом порядке, и есть возможность прочитать исторический контекст, – пояснила завотделом современного искусства ЕМИИ Ирина Кудрявцева. – Мы решили сохранить также и географический принцип выставки, и все произведения размещены начиная от Свердловска до Магнитогорска. Если раньше «Гигантами Урала» называли фабрики и заводы, то сейчас это прежде всего люди, которые делали индустриальный прорыв.

Также «Гигантов Урала» поддержали региональные музеи из соседних областей – Магнитогорская картинная галерея, Пермская художественная галерея, Челябинский музей изобразительных искусств, что позволило собрать все картины в единый мультимедийный проект.

Выставка бесплатно доступна на сайте гигантыурала.рф