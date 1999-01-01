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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Екатеринбургский театр оперы и балета представил "Пассажирку" из Освенцима 22 фото

16 сентября 2016, 14:00

Екатеринбургский театр оперы и балета 15, 16, 17 и 18 сентября представляет премьерные показы оперы польского и российского композитора Моисея Вайнберга "Пассажирка". Спектакль поставил британский режиссёр и сценограф Тадэуш Штрасбергер.

Либретто оперы "Пассажирка" было написано на основе радиопьесы и повести "Пассажирка из каюты 45" Зофьи Посмыш, пережившей Освенцим.

Действие оперы происходит в 60-е годы ХХ века. Героиня Анна плывёт вместе с мужем в Бразилию. На палубе она замечает пассажирку, похожую на умершую Марту. Анна признаётся мужу, что была надзирательницей в Освенциме. Затем действие переносится в этот концлагерь 1944 года.

Подробную рецензию заместителя главного редактора Ирины Анатольевны Клепиковой читайте в свежем номере "Областной газеты".

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