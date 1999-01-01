В Екатеринбурге прошёл финал конкурса "Краса России" 11 фото

В итоге первое место заняла Юлия Игнатова. Девушке 19 лет. Юлия имеет звание кандидата в мастера спорта по футболу, играет за сборную Уральского федерального университета и сборную Свердловской области. Помимо футбола, девушка серьёзно занимается лыжными гонками - и звание КМС выполнила по ним тоже. Также уральская красавица профессионально занималась танцем живота. А ещё девушка окончила юридический колледж с красным дипломом. Так что на всероссийском этапе "Красы России" область будет представлять очень талантливая и спортивная девушка.

О том, как проходил региональный финал - фоторепортаж "ОГ".