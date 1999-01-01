Читатели "Областной газеты" выбрали свою "Красу России" 13 фото

Читатели "Областной газеты" выбрали свою победительницу конкурса "Краса России". Ею стала 20-летняя Мария Копылова.

Заместитель главного редактора Владимир Васильев поздравил Марию Копылову с победой. Красавица получила приз читательских симпатий "Областной газеты".

Ранее, на сайте "Областной газеты" было организовано голосование за лучшую уральскую красавицу. Сбор голосов закончился 15 сентября.

Напомним, в минувшие выходные Екатеринбурге прошёл финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты "Краса России". Победу одержала 19-летняя Юлия Игнатова. Она представит регион на всероссийском этапе конкурса в Москве. Всего за главную корону боролись 24 уральские красавицы.