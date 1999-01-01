X
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
Поделиться ссылкой

Авторы



Читатели "Областной газеты" выбрали свою "Красу России" 13 фото

19 сентября 2016, 16:33

Читатели "Областной газеты" выбрали свою победительницу конкурса "Краса России". Ею стала 20-летняя Мария Копылова.

Заместитель главного редактора Владимир Васильев поздравил Марию Копылову с победой. Красавица получила приз читательских симпатий "Областной газеты".

Ранее, на сайте "Областной газеты" было организовано голосование за лучшую уральскую красавицу. Сбор голосов закончился 15 сентября.

Напомним, в минувшие выходные Екатеринбурге прошёл финал регионального тура Всероссийского конкурса красоты "Краса России". Победу одержала 19-летняя Юлия Игнатова. Она представит регион на всероссийском этапе конкурса в Москве. Всего за главную корону боролись 24 уральские красавицы.

Поделиться ссылкой
ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Культура

42 минуты назад

...И просто красавица
В конкурсе «Краса России» победила футболистка, лыжница и будущий прокурор

51 минуту назад

Дубровский запоёт благодаря продюсеру «Битвы хоров»
На сцене Свердловской государственной детской филармонии готовится премьера мюзикла «Дубровский». Помимо Александра Сергеевича Пушкина, чей роман лёг в основу, в авторском коллективе — люди, хорошо известные в мире популярной музыки.

2 часа назад

Читатели "Областной газеты" выбрали свою "Красу России"
Читатели "Областной газеты" выбрали свою победительницу конкурса "Краса России". Ею стала 20-летняя Мария Копылова.

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше