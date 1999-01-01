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Горельеф режиссёру Ярополку Лапшину открыли в Екатеринбурге 12 фото
26 сентября 2016, 14:47
В центре Екатеринбурга сегодня, 26 сентября, в полдень состоялась торжественная церемония открытия горельефа советскому и российскому кинорежиссёру, Народному артисту РСФСР Ярополку Лапшину.
Мероприятие состоялось в рамках программы Уральского открытого фестиваля российского кино.
Горельеф открыли на стене дома у торгового центра "Сити Центр" на проспекте Ленина, 50, неподалёку от Дома кино. Памятный знак установили ко дню рождения творца — 28 сентября. Автором стал член Союза художников России Борис Рыжков.
В открытии горельефа приняли участие министр культуры Свердловской области Павел Креков и уральский кинорежиссёр Владимир Макеранец.
Справка "ОГ"
Ярополк Лапшин родился 28 сентября 1920 года в городе Новомосковске (ныне Днепропетровская область Украины)
В 1936—1938 годах работал актёром Областного театра юного зрителя во Владивостоке
В 1944 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, получив диплом с отличием
До 1948 года Ярополк Лапшин преподавал в Свердловской школе киноактёра и Свердловской школе эстрадного искусства. Затем работал на Свердловской киностудии. Снял свыше 20 художественных фильмов, среди них: "Пора таёжного подснежника", "Угрюм-река", "Продлись, продлись, очарованье…"
С 1957 года был членом Союза Кинематографистов РФ
В марте 2006 года Ярополк Лапшин с женой Ларисой Козловой переехал в Дом ветеранов кино в Москве
Скончался 26 октября 2011 года в Москве после тяжёлой болезни, незадолго до этого от рака умерла его жена Лариса Козлова
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