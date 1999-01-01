Горельеф режиссёру Ярополку Лапшину открыли в Екатеринбурге 12 фото

В центре Екатеринбурга сегодня, 26 сентября, в полдень состоялась торжественная церемония открытия горельефа советскому и российскому кинорежиссёру, Народному артисту РСФСР Ярополку Лапшину.

Мероприятие состоялось в рамках программы Уральского открытого фестиваля российского кино.

Горельеф открыли на стене дома у торгового центра "Сити Центр" на проспекте Ленина, 50, неподалёку от Дома кино. Памятный знак установили ко дню рождения творца — 28 сентября. Автором стал член Союза художников России Борис Рыжков.

В открытии горельефа приняли участие министр культуры Свердловской области Павел Креков и уральский кинорежиссёр Владимир Макеранец.

Справка "ОГ"

Ярополк Лапшин родился 28 сентября 1920 года в городе Новомосковске (ныне Днепропетровская область Украины)

В 1936—1938 годах работал актёром Областного театра юного зрителя во Владивостоке

В 1944 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, получив диплом с отличием

До 1948 года Ярополк Лапшин преподавал в Свердловской школе киноактёра и Свердловской школе эстрадного искусства. Затем работал на Свердловской киностудии. Снял свыше 20 художественных фильмов, среди них: "Пора таёжного подснежника", "Угрюм-река", "Продлись, продлись, очарованье…"

С 1957 года был членом Союза Кинематографистов РФ

В марте 2006 года Ярополк Лапшин с женой Ларисой Козловой переехал в Дом ветеранов кино в Москве