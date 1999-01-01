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  • © Александр Зайцев
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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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Горельеф режиссёру Ярополку Лапшину открыли в Екатеринбурге 12 фото

26 сентября 2016, 14:47

В центре Екатеринбурга сегодня, 26 сентября, в полдень состоялась торжественная церемония открытия горельефа советскому и российскому кинорежиссёру, Народному артисту РСФСР Ярополку Лапшину.

Мероприятие состоялось в рамках программы Уральского открытого фестиваля российского кино.

Горельеф открыли на стене дома у торгового центра "Сити Центр" на проспекте Ленина, 50, неподалёку от Дома кино. Памятный знак установили ко дню рождения творца — 28 сентября. Автором стал член Союза художников России Борис Рыжков.

В открытии горельефа приняли участие министр культуры Свердловской области Павел Креков и уральский кинорежиссёр Владимир Макеранец.

Справка "ОГ"

  • Ярополк Лапшин родился 28 сентября 1920 года в городе Новомосковске (ныне Днепропетровская область Украины)

  •  В 1936—1938 годах работал актёром Областного театра юного зрителя во Владивостоке

  • В 1944 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа, получив диплом с отличием

  • До 1948 года Ярополк Лапшин преподавал в Свердловской школе киноактёра и Свердловской школе эстрадного искусства. Затем работал на Свердловской киностудии. Снял свыше 20 художественных фильмов, среди них: "Пора таёжного подснежника", "Угрюм-река", "Продлись, продлись, очарованье…"

  • С 1957 года был членом Союза Кинематографистов РФ 

  • В марте 2006 года Ярополк Лапшин с женой Ларисой Козловой переехал в Дом ветеранов кино в Москве

  • Скончался 26 октября 2011 года в Москве после тяжёлой болезни, незадолго до этого от рака умерла его жена Лариса Козлова

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