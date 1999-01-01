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Вячеславу Бутусову — 55 8 фото
15 октября 2016, 09:33
Фото: Александр Шишкин
Сегодня, 15 октября, отмечает своё 55-летие Вячеслав Бутусов —лидер легендарной свердловской рок-группы "Наутилус помпилиус".
Бутусов родился в Красноярском крае 15 октября 1961 года. В Свердловск переехал в 9-м классе, здесь потом поступил в архитектурный институт, где вместе с однокурсниками и основал группу, впоследствии названную сначала "Наутилус", а потом "Наутилус помпилиус". В конце 80-х годов это была самая популярная группа страны. Многие её песни вошли в золотой фонд отечественного рока —"Ален Делон", "Скованные одной цепью", "Крылья", "Шар цвета хаки", "Прогулки по воде"...
Сейчас Вячеслав Бутусов живёт в Санкт-Петербурге и возглавляет группу "Ю-Питер", которую он создал после распада "Нау". В советские времена музыкант был награждён премией Ленинского комсомола, а в российские - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медалью... "15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии".
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