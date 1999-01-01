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  • Бутусову 16 лет«Бутусову 16 лет»
  • С гитаристом Егором Белкиным, который играл в "Нау" в середине 80-х«С гитаристом Егором Белкиным, который играл в "Нау" в середине 80-х» © Александр Шишкин
  • Бутусов защищает диплом в Свердловском архитектурном институте. Впоследствии лидер "Нау" участвовал в проектировании станций свердловского метро«Бутусов защищает диплом в Свердловском архитектурном институте. Впоследствии лидер "Нау" участвовал в проектировании станций свердловского метро» © blogspot.ru
  • Состав группы 1987-1988 годы«Состав группы 1987-1988 годы» © Александр Шишкин
  • С эстонским музыкальным журналистом Николаем Мейнертом«С эстонским музыкальным журналистом Николаем Мейнертом» © Александр Шишкин
  • Бутусов на репетиции«Бутусов на репетиции» © Александр Шишкин
  • "Наутилус" в клубе Свердловского архитектурного института. Май 1987 года«"Наутилус" в клубе Свердловского архитектурного института. Май 1987 года» © Евгений Станкевич
  • Юбилейный концерт в Москве, 1993 год«Юбилейный концерт в Москве, 1993 год» © Александр Шишкин
  • Бутусову 16 лет
  • С гитаристом Егором Белкиным, который играл в "Нау" в середине 80-х
  • Бутусов защищает диплом в Свердловском архитектурном институте. Впоследствии лидер "Нау" участвовал в проектировании станций свердловского метро
  • Состав группы 1987-1988 годы
  • С эстонским музыкальным журналистом Николаем Мейнертом
  • Бутусов на репетиции
  • "Наутилус" в клубе Свердловского архитектурного института. Май 1987 года
  • Юбилейный концерт в Москве, 1993 год
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Вячеславу Бутусову — 55 8 фото

15 октября 2016, 09:33

Фото: Александр Шишкин

Сегодня, 15 октября, отмечает своё 55-летие Вячеслав Бутусов  —лидер легендарной свердловской рок-группы "Наутилус помпилиус".

Бутусов родился в Красноярском крае 15 октября 1961 года. В Свердловск переехал в 9-м классе, здесь потом поступил в архитектурный институт, где вместе с однокурсниками и основал группу, впоследствии названную сначала "Наутилус", а потом "Наутилус помпилиус". В конце 80-х годов это была самая популярная группа страны. Многие её песни вошли в золотой фонд отечественного рока —"Ален Делон", "Скованные одной цепью", "Крылья", "Шар цвета хаки", "Прогулки по воде"...

Сейчас Вячеслав Бутусов живёт в Санкт-Петербурге и возглавляет группу "Ю-Питер", которую он создал после распада "Нау". В советские времена музыкант был награждён премией Ленинского комсомола, а в российские - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медалью... "15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии".

  • Бутусову 16 лет
  • С гитаристом Егором Белкиным, который играл в "Нау" в середине 80-х
  • Бутусов защищает диплом в Свердловском архитектурном институте. Впоследствии лидер "Нау" участвовал в проектировании станций свердловского метро
  • Состав группы 1987-1988 годы
  • С эстонским музыкальным журналистом Николаем Мейнертом
  • Бутусов на репетиции
  • "Наутилус" в клубе Свердловского архитектурного института. Май 1987 года
  • Юбилейный концерт в Москве, 1993 год
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