X
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
Поделиться ссылкой

Авторы



В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова 12 фото

28 октября 2016, 15:45 / Культура

В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась персональная выставка фотожурналиста департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

Автор назвал свой первый профессиональный показ "Пять лет с зеркалкой". На вернисаже выставлены 24 работы фотографа. Основная тематика снимков — репортажные съёмки, связанные с работой Андрея Захарова. На фотопортретах изображены великие люди, журналисты, а также представлены изображения глав нескольких стран.

Экспозиция будет представлена в Доме журналистов до конца ноября 2016 года.

Поделиться ссылкой

Новое в рубрике Культура

час назад

В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова
В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась выставка фотожурналиста департамента информполитики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

22 часа назад

Наши люди
Светлана Лаврова — один из главных претендентов на победу в «Книгуру»

22 часа назад

Лучшие книжные новинки для детей
Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше