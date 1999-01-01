В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова 12 фото

В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась персональная выставка фотожурналиста департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.

Автор назвал свой первый профессиональный показ "Пять лет с зеркалкой". На вернисаже выставлены 24 работы фотографа. Основная тематика снимков — репортажные съёмки, связанные с работой Андрея Захарова. На фотопортретах изображены великие люди, журналисты, а также представлены изображения глав нескольких стран.

Экспозиция будет представлена в Доме журналистов до конца ноября 2016 года.