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В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова 12 фото
28 октября 2016, 15:45 / Культура
В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась персональная выставка фотожурналиста департамента информационной политики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.
Автор назвал свой первый профессиональный показ "Пять лет с зеркалкой". На вернисаже выставлены 24 работы фотографа. Основная тематика снимков — репортажные съёмки, связанные с работой Андрея Захарова. На фотопортретах изображены великие люди, журналисты, а также представлены изображения глав нескольких стран.
Экспозиция будет представлена в Доме журналистов до конца ноября 2016 года.
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