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Кубок мира по латиноамериканским танцам в Екатеринбурге - финал 21 фото
31 октября 2016, 12:05 / Культура
В Екатеринбурге прошел Кубок мира по латиноамериканским танцам . Фоторепортаж и видео с финальных выступлений.
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час назад
Кубок мира по латиноамериканским танцам в Екатеринбурге - финал
В Екатеринбурге прошел Кубок мира по латиноамериканским танцам . Фоторепортаж и видео с финальных выступлений.
29 октября 2016
Открылось первое на Урале музыкальное училище
100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринбургские музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище.
28 октября 2016
В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов
Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.