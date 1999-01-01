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Ювелирная коллекции пасхальных яиц в стиле Hi-Tech 28 фото
2 ноября 2016, 18:02 / Культура
Ювелирная коллекция "Династия" создана Андреем Баландиным к 400-летию правления Романовых в России. Каждый экспонат содержит 300 граммов чистого серебра с позолотой и уральскими камнями и зашифрованное послание.
Подробнее: Екатеринбуржцы расшифруют исторические послания на выставке пасхальных яиц
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