Посмертная выставка Миши Брусиловского 6 фото

Стало известно о том, что после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался екатеринбургский художник Миша Шаевич Брусиловский. У Брусиловского было онкологическое заболевание.

16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна была открыться персональная выставка в честь его 85-летия.

Миша Брусиловский был первым свердловским художником, кто был удостоен звания Почётного гражданина Свердловской области. Звание ему присудили в июне этого года.