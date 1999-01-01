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Посмертная выставка Миши Брусиловского 6 фото
3 ноября 2016, 15:04 / Культура
Стало известно о том, что после продолжительной болезни на 86-м году жизни скончался екатеринбургский художник Миша Шаевич Брусиловский. У Брусиловского было онкологическое заболевание.
16 ноября этого года у Миши Шаевича в Екатеринбургском музее изобразительных искусств должна была открыться персональная выставка в честь его 85-летия.
Миша Брусиловский был первым свердловским художником, кто был удостоен звания Почётного гражданина Свердловской области. Звание ему присудили в июне этого года.
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