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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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В Екатеринбурге прошла "Ночь искусств" 15 фото

4 ноября 2016, 11:17 / Культура

Корреспондент "ОГ" побывал на нескольких площадках мероприятия.

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