Автор
В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова 41 фото
18 ноября 2016, 14:25 / Культура
- Опубликовано в №216 от 19.11.2016
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года, и включает 105 картин – графику, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам художник – «дрим вижн», или «видения». Подробнее о новой выставке читайте в интервью с Никасом Сафроновым.
Фото: Александр Зайцев
Досье «ОГ»
На сегодняшний день в ведущих музеях мира и частных коллекциях находится более 800 работ Никаса Сафронова. Среди обладателей холстов кисти художника Роберт де Ниро, Жан-Поль Бельмондо, Мик Джагер, Пьер Ришар, Софи Лорен, Майк Тайсон, Элтон Джон, Стивен Спилберг и другие. Авторский стиль Никаса Сафронова «дрим вижн» напоминает технику импрессионистов и абстракционистов.
Новое в рубрике Культура
2 часа назад
В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова
В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова.
22 часа назад
Никас Сафронов: «Сначала я рисовал Хиллари Клинтон. С нелюбовью, но портрет получился удачный»
Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.
17 ноября 2016
Брук, который построил Дворец
Он живет сегодня на два дома, две страны – Россию и Израиль, но каждый день ищет в Интернете новости с Ленина, 1 в Екатеринбурге