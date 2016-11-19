В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова 41 фото

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  • Никас Сафронов писал портрет Эдуарда Росселя. На выставке художник познакомился с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как знать, может скоро Сафронов напишет и его портрет..Никас Сафронов писал портрет Эдуарда Росселя. На выставке художник познакомился с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как знать, может скоро Сафронов напишет и его портрет.. © Александр Зайцев
  • Последний раз в столицу Урала Никас Сафронов приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться. Судя по всему, соскучиться по его работам успела и свердловская публикаПоследний раз в столицу Урала Никас Сафронов приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться. Судя по всему, соскучиться по его работам успела и свердловская публика © Александр Зайцев
  • На торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел КрековНа торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков © Александр Зайцев
  • Обычно Никас Сафронов сотрудничает с государственными музеями, но для Екатеринбургской галереи современного искусства он сделал исключениеОбычно Никас Сафронов сотрудничает с государственными музеями, но для Екатеринбургской галереи современного искусства он сделал исключение © Александр Зайцев
  • В Бельгии за раскрытии серкета уникальной техники Никасу Сафронову предлагали 100 тысяч долларов...В Бельгии за раскрытии серкета уникальной техники Никасу Сафронову предлагали 100 тысяч долларов... © Александр Зайцев
  • Муза Пегаса, льющая воду в лету. 2006Муза Пегаса, льющая воду в лету. 2006 © Сафронов Никас
  • История французского замка. 2007История французского замка. 2007 © Сафронов Никас
  • Благодатный огонь. 2011Благодатный огонь. 2011 © Сафронов Никас
  • Автопортрет с копьём. 2006Автопортрет с копьём. 2006 © Сафронов Никас
  • Просто весна. 2016Просто весна. 2016 © Сафронов Никас
  • Раздумья о былом. 2001Раздумья о былом. 2001 © Сафронов Никас
  • В ожидании доклада к самому. 2011В ожидании доклада к самому. 2011 © Сафронов Никас
  • Мудрость времени Дали. 2012Мудрость времени Дали. 2012 © Сафронов Никас
  • Юрий Соломин. 2014Юрий Соломин. 2014 © Сафронов Никас
  • Восторженность. Молчание. Золото. 2007Восторженность. Молчание. Золото. 2007 © Сафронов Никас
  • Портрет Роберта Де Ниро из серии Река времени.Портрет Роберта Де Ниро из серии Река времени. © Сафронов Никас
  • Мираж вокруг Дали. 2014Мираж вокруг Дали. 2014 © Сафронов Никас
  • Академический взгляд на женскую красоту. 2015Академический взгляд на женскую красоту. 2015 © Сафронов Никас
  • Гармония космоса или вселенская любовь. 2004Гармония космоса или вселенская любовь. 2004 © Сафронов Никас
  • Куравлёв Леонид Вячеславович. 2013Куравлёв Леонид Вячеславович. 2013 © Сафронов Никас
  • Человек эпохи возрождения Николай Николаевич Дроздов. Человек эпохи возрождения Николай Николаевич Дроздов. © Сафронов Никас
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  • Тоби МагуайерТоби Магуайер © Сафронов Никас
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  • Флибустьер, наполненный духом времени. 2009Флибустьер, наполненный духом времени. 2009 © Сафронов Никас
  • Воспоминание о КеннедиВоспоминание о Кеннеди © Сафронов Никас
  • Утреннее видение в березовой роще. 2012Утреннее видение в березовой роще. 2012 © Сафронов Никас
  • Размытый сон воспоминанинй во Францию о посещении музея. Размытый сон воспоминанинй во Францию о посещении музея. © Сафронов Никас
  • Протодиакон Андрей Кураев. 2014Протодиакон Андрей Кураев. 2014 © Сафронов Никас
  • Весна. Предчувствие лета. Весна. Предчувствие лета. © Сафронов Никас
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  • Венеция. Начало дня. 2013Венеция. Начало дня. 2013 © Сафронов Никас
  • Предчувствие Олипиады или Полёт над Красной Поляной. 2013Предчувствие Олипиады или Полёт над Красной Поляной. 2013 © Сафронов Никас
  • Взгляд из прошлого, или Английская сага. Взгляд из прошлого, или Английская сага. © Сафронов Никас
  • Южный город, освещённый солнцем недалеко от моря. 2010Южный город, освещённый солнцем недалеко от моря. 2010 © Сафронов Никас
  • Из истории женщин-кошек. Раздумья во время отдыха. 2005Из истории женщин-кошек. Раздумья во время отдыха. 2005 © Сафронов Никас
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  • Никас Сафронов писал портрет Эдуарда Росселя. На выставке художник познакомился с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как знать, может скоро Сафронов напишет и его портрет..
  • Последний раз в столицу Урала Никас Сафронов приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться. Судя по всему, соскучиться по его работам успела и свердловская публика
  • На торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков
  • Обычно Никас Сафронов сотрудничает с государственными музеями, но для Екатеринбургской галереи современного искусства он сделал исключение
  • В Бельгии за раскрытии серкета уникальной техники Никасу Сафронову предлагали 100 тысяч долларов...
  • Муза Пегаса, льющая воду в лету. 2006
  • История французского замка. 2007
  • Благодатный огонь. 2011
  • Автопортрет с копьём. 2006
  • Просто весна. 2016
  • Раздумья о былом. 2001
  • В ожидании доклада к самому. 2011
  • Мудрость времени Дали. 2012
  • Юрий Соломин. 2014
  • Восторженность. Молчание. Золото. 2007
  • Портрет Роберта Де Ниро из серии Река времени.
  • Мираж вокруг Дали. 2014
  • Академический взгляд на женскую красоту. 2015
  • Гармония космоса или вселенская любовь. 2004
  • Куравлёв Леонид Вячеславович. 2013
  • Человек эпохи возрождения Николай Николаевич Дроздов.
  • Страсти по Галилео Галилею. 2004
  • Летняя идиллия или воспоминания о Крыме. 2015
  • Тоби Магуайер
  • Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. 2010
  • Флибустьер, наполненный духом времени. 2009
  • Воспоминание о Кеннеди
  • Утреннее видение в березовой роще. 2012
  • Размытый сон воспоминанинй во Францию о посещении музея.
  • Протодиакон Андрей Кураев. 2014
  • Весна. Предчувствие лета.
  • Путь к высокой истине. 2011
  • Венеция. Начало дня. 2013
  • Предчувствие Олипиады или Полёт над Красной Поляной. 2013
  • Взгляд из прошлого, или Английская сага.
  • Южный город, освещённый солнцем недалеко от моря. 2010
  • Из истории женщин-кошек. Раздумья во время отдыха. 2005
  • Индеец в кубизме
  • Раздумья перед написанием мемуаров. 2013
  • Сон о Джоконде при посещении Тибета. 2013
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В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова 41 фото

18 ноября 2016, 14:25 / Культура
  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открылась выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года, и включает 105 картин – графику, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам художник – «дрим вижн», или «видения». Подробнее о новой выставке читайте в интервью с Никасом Сафроновым.

Фото: Александр Зайцев

Досье «ОГ»

На сегодняшний день в ведущих музеях мира и частных коллекциях находится более 800 работ Никаса Сафронова. Среди обладателей холстов кисти художника Роберт де Ниро, Жан-Поль Бельмондо, Мик Джагер, Пьер Ришар, Софи Лорен, Майк Тайсон, Элтон Джон, Стивен Спилберг и другие. Авторский стиль Никаса Сафронова «дрим вижн» напоминает технику импрессионистов и абстракционистов.

  • Никас Сафронов писал портрет Эдуарда Росселя. На выставке художник познакомился с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как знать, может скоро Сафронов напишет и его портрет..
  • Последний раз в столицу Урала Никас Сафронов приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться. Судя по всему, соскучиться по его работам успела и свердловская публика
  • На торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков
  • Обычно Никас Сафронов сотрудничает с государственными музеями, но для Екатеринбургской галереи современного искусства он сделал исключение
  • В Бельгии за раскрытии серкета уникальной техники Никасу Сафронову предлагали 100 тысяч долларов...
  • Муза Пегаса, льющая воду в лету. 2006
  • История французского замка. 2007
  • Благодатный огонь. 2011
  • Автопортрет с копьём. 2006
  • Просто весна. 2016
  • Раздумья о былом. 2001
  • В ожидании доклада к самому. 2011
  • Мудрость времени Дали. 2012
  • Юрий Соломин. 2014
  • Восторженность. Молчание. Золото. 2007
  • Портрет Роберта Де Ниро из серии Река времени.
  • Мираж вокруг Дали. 2014
  • Академический взгляд на женскую красоту. 2015
  • Гармония космоса или вселенская любовь. 2004
  • Куравлёв Леонид Вячеславович. 2013
  • Человек эпохи возрождения Николай Николаевич Дроздов.
  • Страсти по Галилео Галилею. 2004
  • Летняя идиллия или воспоминания о Крыме. 2015
  • Тоби Магуайер
  • Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. 2010
  • Флибустьер, наполненный духом времени. 2009
  • Воспоминание о Кеннеди
  • Утреннее видение в березовой роще. 2012
  • Размытый сон воспоминанинй во Францию о посещении музея.
  • Протодиакон Андрей Кураев. 2014
  • Весна. Предчувствие лета.
  • Путь к высокой истине. 2011
  • Венеция. Начало дня. 2013
  • Предчувствие Олипиады или Полёт над Красной Поляной. 2013
  • Взгляд из прошлого, или Английская сага.
  • Южный город, освещённый солнцем недалеко от моря. 2010
  • Из истории женщин-кошек. Раздумья во время отдыха. 2005
  • Индеец в кубизме
  • Раздумья перед написанием мемуаров. 2013
  • Сон о Джоконде при посещении Тибета. 2013
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22 часа назад

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Сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) открывается выставка заслуженного художника России Никаса Сафронова. Персональная экспозиция под названием «Избранное» готовилась около года. На выстаке 105 картин — графика, живопись и, конечно, работы, написанные в технике, которую придумал сам Никас Сафронов — «дрим вижн», или «видения». Последний раз в столицу Урала художник приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться.

17 ноября 2016

Брук, который построил Дворец
Он живет сегодня на два дома, две страны – Россию и Израиль, но каждый день ищет в Интернете новости с Ленина, 1 в Екатеринбурге

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