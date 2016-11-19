В столице Урала открылась выставка лучших работ Никаса Сафронова 41 фото

Никас Сафронов писал портрет Эдуарда Росселя. На выставке художник познакомился с нынешним губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как знать, может скоро Сафронов напишет и его портрет.. © Александр Зайцев

Последний раз в столицу Урала Никас Сафронов приезжал пять лет назад и, как сказал сам, уже успел соскучиться. Судя по всему, соскучиться по его работам успела и свердловская публика © Александр Зайцев

На торжественном открытии присутствовал сам художник, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел Креков © Александр Зайцев

Обычно Никас Сафронов сотрудничает с государственными музеями, но для Екатеринбургской галереи современного искусства он сделал исключение © Александр Зайцев

В Бельгии за раскрытии серкета уникальной техники Никасу Сафронову предлагали 100 тысяч долларов... © Александр Зайцев

Муза Пегаса, льющая воду в лету. 2006 © Сафронов Никас

История французского замка. 2007 © Сафронов Никас

Благодатный огонь. 2011 © Сафронов Никас

Автопортрет с копьём. 2006 © Сафронов Никас

Просто весна. 2016 © Сафронов Никас

Раздумья о былом. 2001 © Сафронов Никас

В ожидании доклада к самому. 2011 © Сафронов Никас

Мудрость времени Дали. 2012 © Сафронов Никас

Юрий Соломин. 2014 © Сафронов Никас

Восторженность. Молчание. Золото. 2007 © Сафронов Никас

Портрет Роберта Де Ниро из серии Река времени. © Сафронов Никас

Мираж вокруг Дали. 2014 © Сафронов Никас

Академический взгляд на женскую красоту. 2015 © Сафронов Никас

Гармония космоса или вселенская любовь. 2004 © Сафронов Никас

Куравлёв Леонид Вячеславович. 2013 © Сафронов Никас

Человек эпохи возрождения Николай Николаевич Дроздов. © Сафронов Никас

Страсти по Галилео Галилею. 2004 © Сафронов Никас

Летняя идиллия или воспоминания о Крыме. 2015 © Сафронов Никас

Тоби Магуайер © Сафронов Никас

Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. 2010 © Сафронов Никас

Флибустьер, наполненный духом времени. 2009 © Сафронов Никас

Воспоминание о Кеннеди © Сафронов Никас

Утреннее видение в березовой роще. 2012 © Сафронов Никас

Размытый сон воспоминанинй во Францию о посещении музея. © Сафронов Никас

Протодиакон Андрей Кураев. 2014 © Сафронов Никас

Весна. Предчувствие лета. © Сафронов Никас

Путь к высокой истине. 2011 © Сафронов Никас

Венеция. Начало дня. 2013 © Сафронов Никас

Предчувствие Олипиады или Полёт над Красной Поляной. 2013 © Сафронов Никас

Взгляд из прошлого, или Английская сага. © Сафронов Никас

Южный город, освещённый солнцем недалеко от моря. 2010 © Сафронов Никас

Из истории женщин-кошек. Раздумья во время отдыха. 2005 © Сафронов Никас

Индеец в кубизме © Сафронов Никас

Раздумья перед написанием мемуаров. 2013 © Сафронов Никас