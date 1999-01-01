"Холостяк" Алексей Воробьёв спел в Екатеринбурге 14 фото

Главный "холостяк", артист и певец Алексей Воробьёв 25 ноября выступил в Екатеринбурге.

В рамках открытия магазина "Золотое яблоко" он пообщался с поклонниками и исполнил свои самые известные песни. Примечательно, в последний раз он был в нашем городе пять лет назад, когда проводил в уральской столице общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург".

Подробнее о встрече Алексея Воробьёва с поклонницами читайте на сайте "Областной газеты".