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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы» 15 фото

28 ноября 2016, 09:54 / Культура

26 ноября (в субботу) в Большом зале Уральского музыкального колледжа прошел концерт симфонической музыки. Впервые колледж представил приобретенную недавно французскую концертную арфу Shola как солирующий и оркестровый инструмент.

Преподаватель колледжа, лауреат международных конкурсов, солистка Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко. Фото: Алексей Кунилов.

Кроме арфы в сопровождении симфонического оркестра в качестве солирующих выступили флейта в дуэте с арфой, альт-саксофон и маримба.

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