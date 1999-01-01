«Вечер музыкальных благодарностей. Презентация арфы» 15 фото

26 ноября (в субботу) в Большом зале Уральского музыкального колледжа прошел концерт симфонической музыки. Впервые колледж представил приобретенную недавно французскую концертную арфу Shola как солирующий и оркестровый инструмент.

Преподаватель колледжа, лауреат международных конкурсов, солистка Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко. Фото: Алексей Кунилов.

Кроме арфы в сопровождении симфонического оркестра в качестве солирующих выступили флейта в дуэте с арфой, альт-саксофон и маримба.