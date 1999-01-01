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  • Цветок - Илья БОРОДУЛИНЦветок - Илья БОРОДУЛИН © Алексей Кунилов
  • Ворон - лауреат Международного конкурса Томоха ТЕРАДАВорон - лауреат Международного конкурса Томоха ТЕРАДА © Алексей Кунилов
  • Герда - Кюнсун ПАКГерда - Кюнсун ПАК © Алексей Кунилов
  • Снежная королева - лауреат Международного конкурса Елена ШАРИПОВАСнежная королева - лауреат Международного конкурса Елена ШАРИПОВА © Алексей Кунилов
  • На поклонах. Герда - Кюнсун ПАК, Кай - Игорь БУЛЫЦЫННа поклонах. Герда - Кюнсун ПАК, Кай - Игорь БУЛЫЦЫН © Алексей Кунилов
  • Цветок - Илья БОРОДУЛИН
  • Ворон - лауреат Международного конкурса Томоха ТЕРАДА
  • Герда - Кюнсун ПАК
  • Снежная королева - лауреат Международного конкурса Елена ШАРИПОВА
  • На поклонах. Герда - Кюнсун ПАК, Кай - Игорь БУЛЫЦЫН
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Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета 5 фото

9 декабря 2016, 16:48 / Культура

Екатеринбургский оперный театр представил сегодня, 9 декабря, (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео  и Джульетта"). Спектакль создавался для новогодних праздников и зимних каникул, но, не исключено, может войти в репертуар, поскольку работа, объединившая многих интересных авторов, на выходе получилась вовсе не только "сказкой для маленьких".

Фото: Алексей Кунилов

В частности, музыку к балету по заказу Екатеринбургского оперного театра написал композитор Артём Васильев, призёр Лондонской королевской академии музыки, автор саундтреков к известным кино- и телефильмам "Экипаж", "Конец прекрасной эпохи", "София". В жанре балета это его четвёртая работа.

"Снежная королева" - история, не нуждающаяся, казалось бы, в комментариях, поскольку известна всем с детства. Но вот исполнительница партии Герды балерина из Японии Кюнсун Пак, танцующая сейчас в Екатеринбургском театре, столкнулась с этой сказкой впервые.

Премьера "Снежной королевы" - в эти выходные. Рецензия на спектакль в "ОГ" - во вторник, 13 декабря.

  • Цветок - Илья БОРОДУЛИН
  • Ворон - лауреат Международного конкурса Томоха ТЕРАДА
  • Герда - Кюнсун ПАК
  • Снежная королева - лауреат Международного конкурса Елена ШАРИПОВА
  • На поклонах. Герда - Кюнсун ПАК, Кай - Игорь БУЛЫЦЫН
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