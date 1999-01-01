«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»

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  • © Алексей Кунилов
  • За несколько мгновений до визита Снежной королевы. Пока они ещё все вместе и шутят. Но очень скоро Герде пригодится её характер в реальности.За несколько мгновений до визита Снежной королевы. Пока они ещё все вместе и шутят. Но очень скоро Герде пригодится её характер в реальности. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • Первым из свиты Снежной королевы появляется в доме Кая и Герды маленький тролль.Первым из свиты Снежной королевы появляется в доме Кая и Герды маленький тролль. © Алексей Кунилов
  • Появление тролля вызывает большой беспорядок в доме бабушки и… оживление в зрительном зале.Появление тролля вызывает большой беспорядок в доме бабушки и… оживление в зрительном зале. © Алексей Кунилов
  • 50 париков из латекса, выполненные по спецзаказу театра, причем — у каждого персонажа свой собственный, — такое в Екатеринбургском оперном впервые.50 париков из латекса, выполненные по спецзаказу театра, причем — у каждого персонажа свой собственный, — такое в Екатеринбургском оперном впервые. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • Глаза в глаза — и заледенело сердце. Кай — Игорь Булыцын, Снежная королева — лауреат международного конкурса Елена Шарипова.Глаза в глаза — и заледенело сердце. Кай — Игорь Булыцын, Снежная королева — лауреат международного конкурса Елена Шарипова. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • Танец в окружении цветов заставит Герду забыть о свалившейся на Кая беде, но — только на несколько минут.Танец в окружении цветов заставит Герду забыть о свалившейся на Кая беде, но — только на несколько минут. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • Разбойники — вполне современные ребята: чтобы услужить атаманше, они готовы сделать ей даже… массаж.Разбойники — вполне современные ребята: чтобы услужить атаманше, они готовы сделать ей даже… массаж. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • В премьерном спектакле балерина из Японии Кюнсун Пак, исполняющая роль Герды (слева), в сцене прощания с Каем расплакалась настоящими слезами.В премьерном спектакле балерина из Японии Кюнсун Пак, исполняющая роль Герды (слева), в сцене прощания с Каем расплакалась настоящими слезами. © Алексей Кунилов
  • Тролль и стражники в свите Снежной королевы — в стиле толкиеновского фэнтези (художник по костюмам Ирэна Белоусова).Тролль и стражники в свите Снежной королевы — в стиле толкиеновского фэнтези (художник по костюмам Ирэна Белоусова). © Алексей Кунилов
  • Для создания зрелищной атмосферы Снежного царства театр закупил несколько килограммов искусственного снега. Для создания зрелищной атмосферы Снежного царства театр закупил несколько килограммов искусственного снега. © Алексей Кунилов
  • Впервые в балетном спектакле Екатеринбургского оперного театра звучит вокализ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора свердловской области Ольга Пешкова.Впервые в балетном спектакле Екатеринбургского оперного театра звучит вокализ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора свердловской области Ольга Пешкова. © Алексей Кунилов
  • В чертогах Снежной королевы (художник-постановщик Эрик Белоусов). В чертогах Снежной королевы (художник-постановщик Эрик Белоусов). © Алексей Кунилов
  • Феерия танца. Фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов увидел её именно так.Феерия танца. Фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов увидел её именно так. © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • За несколько мгновений до визита Снежной королевы. Пока они ещё все вместе и шутят. Но очень скоро Герде пригодится её характер в реальности.
  • Первым из свиты Снежной королевы появляется в доме Кая и Герды маленький тролль.
  • Появление тролля вызывает большой беспорядок в доме бабушки и… оживление в зрительном зале.
  • 50 париков из латекса, выполненные по спецзаказу театра, причем — у каждого персонажа свой собственный, — такое в Екатеринбургском оперном впервые.
  • Глаза в глаза — и заледенело сердце. Кай — Игорь Булыцын, Снежная королева — лауреат международного конкурса Елена Шарипова.
  • Танец в окружении цветов заставит Герду забыть о свалившейся на Кая беде, но — только на несколько минут.
  • Разбойники — вполне современные ребята: чтобы услужить атаманше, они готовы сделать ей даже… массаж.
  • В премьерном спектакле балерина из Японии Кюнсун Пак, исполняющая роль Герды (слева), в сцене прощания с Каем расплакалась настоящими слезами.
  • Тролль и стражники в свите Снежной королевы — в стиле толкиеновского фэнтези (художник по костюмам Ирэна Белоусова).
  • Для создания зрелищной атмосферы Снежного царства театр закупил несколько килограммов искусственного снега.
  • Впервые в балетном спектакле Екатеринбургского оперного театра звучит вокализ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора свердловской области Ольга Пешкова.
  • В чертогах Снежной королевы (художник-постановщик Эрик Белоусов).
  • Феерия танца. Фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов увидел её именно так.
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«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких» 20 фото

12 декабря 2016, 17:15 / Культура

Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

  • За несколько мгновений до визита Снежной королевы. Пока они ещё все вместе и шутят. Но очень скоро Герде пригодится её характер в реальности.
  • Первым из свиты Снежной королевы появляется в доме Кая и Герды маленький тролль.
  • Появление тролля вызывает большой беспорядок в доме бабушки и… оживление в зрительном зале.
  • 50 париков из латекса, выполненные по спецзаказу театра, причем — у каждого персонажа свой собственный, — такое в Екатеринбургском оперном впервые.
  • Глаза в глаза — и заледенело сердце. Кай — Игорь Булыцын, Снежная королева — лауреат международного конкурса Елена Шарипова.
  • Танец в окружении цветов заставит Герду забыть о свалившейся на Кая беде, но — только на несколько минут.
  • Разбойники — вполне современные ребята: чтобы услужить атаманше, они готовы сделать ей даже… массаж.
  • В премьерном спектакле балерина из Японии Кюнсун Пак, исполняющая роль Герды (слева), в сцене прощания с Каем расплакалась настоящими слезами.
  • Тролль и стражники в свите Снежной королевы — в стиле толкиеновского фэнтези (художник по костюмам Ирэна Белоусова).
  • Для создания зрелищной атмосферы Снежного царства театр закупил несколько килограммов искусственного снега.
  • Впервые в балетном спектакле Екатеринбургского оперного театра звучит вокализ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора свердловской области Ольга Пешкова.
  • В чертогах Снежной королевы (художник-постановщик Эрик Белоусов).
  • Феерия танца. Фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов увидел её именно так.
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час назад

«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

2 часа назад

Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

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«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.

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