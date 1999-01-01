«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»

© Алексей Кунилов

За несколько мгновений до визита Снежной королевы. Пока они ещё все вместе и шутят. Но очень скоро Герде пригодится её характер в реальности. © Алексей Кунилов

© Алексей Кунилов

Первым из свиты Снежной королевы появляется в доме Кая и Герды маленький тролль. © Алексей Кунилов

Появление тролля вызывает большой беспорядок в доме бабушки и… оживление в зрительном зале. © Алексей Кунилов

50 париков из латекса, выполненные по спецзаказу театра, причем — у каждого персонажа свой собственный, — такое в Екатеринбургском оперном впервые. © Алексей Кунилов

© Алексей Кунилов

Глаза в глаза — и заледенело сердце. Кай — Игорь Булыцын, Снежная королева — лауреат международного конкурса Елена Шарипова. © Алексей Кунилов

© Алексей Кунилов

Танец в окружении цветов заставит Герду забыть о свалившейся на Кая беде, но — только на несколько минут. © Алексей Кунилов

© Алексей Кунилов

Разбойники — вполне современные ребята: чтобы услужить атаманше, они готовы сделать ей даже… массаж. © Алексей Кунилов

© Алексей Кунилов

В премьерном спектакле балерина из Японии Кюнсун Пак, исполняющая роль Герды (слева), в сцене прощания с Каем расплакалась настоящими слезами. © Алексей Кунилов

Тролль и стражники в свите Снежной королевы — в стиле толкиеновского фэнтези (художник по костюмам Ирэна Белоусова). © Алексей Кунилов

Для создания зрелищной атмосферы Снежного царства театр закупил несколько килограммов искусственного снега. © Алексей Кунилов

Впервые в балетном спектакле Екатеринбургского оперного театра звучит вокализ. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии губернатора свердловской области Ольга Пешкова. © Алексей Кунилов

В чертогах Снежной королевы (художник-постановщик Эрик Белоусов). © Алексей Кунилов

Феерия танца. Фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов увидел её именно так. © Алексей Кунилов