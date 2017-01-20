Областная газета
Культура 20 января 2017, 06:49

В Екатеринбурге открылась выставка художников номинантов на премию губернатора за 2016 год 15 фото

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В залах Свердловского регионального отделения Союза художников России открылась выставка картин, которые номинированы на премию Губернатора Свердловской области литературы и искусства за 2016 год. Всего на экспозиции представлены работы десяти авторов: Александра Алексеева, Сергея Несташенко, Валерии Бахолдиной, Александра Коктеева, Сергея Григорьева, Владимира Лузина, Виктора Сысоева, Юрия Ельешова, Андрея Баландина, Марины Житник.

Открыли выставку председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов и руководитель отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской области Вера Литовских.

Выставка продлится до 8 февраля. Посмотреть картины можно в выставочном зале Союза художников: ул. Куйбышева, 97. Вход свободный

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