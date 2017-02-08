В Екатеринбурге в духовно-просветительском центре «Царский» (ул. Царская, 8) открылась персональная выставка графики выдающегося уральского художника Геннадия Мосина. 2017-й – год памяти мастера, который ушёл из жизни 35 лет назад. На экспозиции под названием «Живинка в деле» представлены оригиналы знаменитых иллюстраций к сказам Павла Бажова – «Малахитовой шкатулке», «Серебряному копытцу» и не только. Некоторые работы семья художника выставляет впервые.

Знаменитая иллюстрация Геннадия Мосина к сказу «Серебряное копытце» Павла Петровича Бажова. Узнаёте любимых персонажей - Дарёнку и Мурёнку?

Геннадий Мосин один из самых известных уральских художников, его имя носит престижнейшая свердловская творческая премия. И, конечно, на открытии памятной выставки собрались коллеги и друзья мастера: народный художник России Виталий Волович, заслуженный художник РСФСР Алексей Лапото и многие другие.

Леонид Быков, Виталий Волович и Валентин Лукьянин на выставке Геннадия Мосина «Живинка в деле». Фото: Александр Зайцев

На выставке «Живинка в деле» представлены лучшие работы Геннадия Мосина самых разных лет. Здесь и портреты советского композитора Георгия Свиридова, и Александра Пушкина. Портреты друзей, жены, детей художника, автопортреты.

Геннадий Мосин. Портрет Александра Пушкина

Но одно из центральных мест в творчестве художника, конечно же, занимали иллюстрации к литературным произведениям: «Сказке о мёртвой царевне», «Сказке о царевне-лягушке», иллюстрации к русским народным сказкам и к «Сказкам дедушки Ай-по» Юрия Афанасьева. В истории художник Геннадий Мосин останется в первую очередь как создатель образов к сказам Бажова. Ведь с них он и начал свой путь в мир искусства. Дипломной работой Геннадия Сидоровича стала картина «Каменный цветок», написанная в 1957 году. Эта работа попала в академический музей, и художника пригласили в аспирантуру Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Но Мосин принял решение вернуться, оставшись преданным Уралу, продолжая воспевать его в своём творчестве.