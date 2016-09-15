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Когда дадут тепло?

15 сентября 2016, 18:34
  • Опубликовано в №172 от 16.09.2016 

В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Постановление о начале отопительного сезона вчера, 15 сентября, подписал глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. Запуск тепла в уральской столице пройдёт в четыре этапа в следующих кварталах улиц.

Первый этап (с 19 по 21 сентября):

Орджоникидзевский район: Уралмаш (проспект Космонавтов);

Железнодорожный район: центр (улицы Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, переулок Красный), Завокзальный микрорайон (проспект Космонавтов, улицы Завокзальная, Ереванская);

Ленинский район: центр (проспект Ленина, улицы Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, 8 Марта, Народной Воли, Маршала Жукова, Сакко и Ванцетти);

Кировский район: ЖБИ (улицы Сыромолотова и Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40-летия Комсомола, Высоцкого);

Верх-Исетский район: центр (набережная Рабочей Молодёжи, Верх-Исетский бульвар, проспект Ленина, улицы Челюскинцев, Февральской Революции, 8 Марта, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова), улицы 3-го Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская;

Октябрьский район: Синие Камни, Парковый (улицы Восточная, Тверитина, Ткачей, Луначарского), Сибирский тракт, улицы Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;

Чкаловский район: Ботаника (улицы Шварца, Крестинского, Родонитовая), улицы Машинная, Чайковского.

Второй этап (с 22 по 24 сентября):

Верх-Исетский район: улицы Анри Барбюса, Ключевская, Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей, Гурзуфская, Репина, Шаумяна, Черкасская, Зоологическая, Серафимы Дерябиной, микрорайон Широкая Речка;

Орджоникидзевский район: Уралмаш (улицы Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), улицы Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская;

Ленинский район: центр (улицы Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Юго-Запад (улицы Волгоградская, Чкалова, Бардина, переулок Встречный), Автовокзал (улицы Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапаева, Серова, Щорса);

Чкаловский район: Автовокзал (улицы Авиационная, 8 Марта, Белинского, Машинная, Циолковского, Чапаева);

Железнодорожный район: Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Кунарская);

Берёзовский, Верхняя Пышма.

Третий этап (с 25 по 27 сентября)

Ленинский район: центр (улицы Толмачёва, Пушкина, Горького, 8 Марта), улицы Онуфриева, Бардина, Решетникова, Амундсена, Степана Разина;

Орджоникидзевский: Эльмаш (улицы Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);

Кировский район: центр (проспект Ленина, улицы Шевченко, Луначарского, Бажова, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачёва).

Четвёртый этап (с 28 по 30 сентября)

Орджоникидзевский район: Эльмаш (улицы Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев);

Ленинский район: центр (проспект Ленина, улицы 8 Марта, Карла Либкнехта, Вайнера, Пушкина, Малышева, Добролюбова, Горького, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Степана Разина, Толмачёва);

Кировский район: Пионерский посёлок (переулок Парковый, улицы Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);

Октябрьский район: улицы Карла Либкнехта и Красноармейская;

Верх-Исетский район: улицы Анри Барбюса, Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей, Гурзуфская, Репина.

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