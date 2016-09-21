Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услуги

Сегодня покупателей в торговых центрах становится меньше — поток удаётся поддерживать благодаря развитию развлекательных и бытовых услуг на территории ТЦ. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Торговые центры в Екатеринбурге стали превращаться в полноценные места семейного времяпрепровождения. Сегодня в 38 торговых центрах (ТЦ) и 47 торговых комплексах (ТК) предоставляется порядка 15 видов развлекательных и бытовых услуг. Если до начала 2000-х годов многие ТЦ строились даже без парковочных мест, то сегодня редкий центр открывается без кинотеатра, фитнес-зала и автомойки. Как отмечают сами владельцы ТЦ, это приносит им дополнительный доход и приводит в магазины посетителей.

В торговых центрах и комплексах сосредоточено больше половины торговых площадей города. В первом полугодии 2016 года на рынке ТЦ Екатеринбурга вместе со снижением доходов населения продолжил падать покупательский трафик — за последний год в разных торговых центрах он сократился на 10 – 20 процентов. Но, несмотря на непростые для ведения бизнеса условия, в Екатеринбурге продолжают открываться новые ТЦ и ТК, а также обновляются уже существующие.

— В торговых центрах и комплексах у нас расположено больше магазинов, чем на уличном ритейле. На 1 июля 2016 года на данных площадках представлено 6876 объектов. В этой ситуации даже можно сделать вывод о недостатке торговых площадей в шаговой доступности, — считает председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышёва. — Сегодня по обеспеченности качественными торговыми площадями мы занимаем средние позиции. Думаю, что сегодня количественные показатели торговых центров и комплексов уже достигли своего насыщения, и сейчас нам нужно стремиться к достижению определённого уровня качества.

Кинотеатры и фитнес-центры увеличивают покупательский трафик. Как отметила Елена Чернышёва, сегодня в ТЦ и ТК стали активнее развивать бытовые услуги — открывать на своих площадях химчистки, точки ремонта обуви, автомойки. В восьми торговых центрах присутствуют полноценные кинотеатры, в пяти — детские развлекательные центры (без учёта небольших детских комнат). В 15 ТЦ и в 4 ТК работают фитнес-центры — это тренд последних полутора–двух лет.

— Каждый руководитель сам решает для себя, нужен ли ему фитнес-зал или кинотеатр — это зависит от концепции развития торгового центра, — отмечает представитель ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» Илья Клюжин. — В «Гринвиче» и в «Пассаже» работают мультизальные кинотеатры — они генерируют определённый покупательский трафик и приносят хорошую прибыль. Неплохим спросом пользуются и точки бытовых услуг — в обоих торговых центрах есть автомойки, в «Гринвиче» две химчистки и несколько точек мелких бытовых услуг.

В специализированных торговых комплексах и центрах — свои фишки, например, в интерьерном центре «Архитектор» эту функцию неплохо выполняет библиотека.

Кстати Средняя обеспеченность парковками в екатеринбургских ТЦ и ТК – три машино-места на 100 квадратных метров при нормативе в 9–10 машино-мест. Как отметила Елена Чернышёва, показатель оказался ниже, поскольку некоторые ТЦ (например, «Успенский» и «Сити-центр») строились в конце 1990-х – начале 2000-х без парковок.