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Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услуги
21 сентября 2016, 18:49
Сегодня покупателей в торговых центрах становится меньше — поток удаётся поддерживать благодаря развитию развлекательных и бытовых услуг на территории ТЦ. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №176 от 22.09.2016
Торговые центры в Екатеринбурге стали превращаться в полноценные места семейного времяпрепровождения. Сегодня в 38 торговых центрах (ТЦ) и 47 торговых комплексах (ТК) предоставляется порядка 15 видов развлекательных и бытовых услуг. Если до начала 2000-х годов многие ТЦ строились даже без парковочных мест, то сегодня редкий центр открывается без кинотеатра, фитнес-зала и автомойки. Как отмечают сами владельцы ТЦ, это приносит им дополнительный доход и приводит в магазины посетителей.
- В торговых центрах и комплексах сосредоточено больше половины торговых площадей города. В первом полугодии 2016 года на рынке ТЦ Екатеринбурга вместе со снижением доходов населения продолжил падать покупательский трафик — за последний год в разных торговых центрах он сократился на 10 – 20 процентов. Но, несмотря на непростые для ведения бизнеса условия, в Екатеринбурге продолжают открываться новые ТЦ и ТК, а также обновляются уже существующие.
— В торговых центрах и комплексах у нас расположено больше магазинов, чем на уличном ритейле. На 1 июля 2016 года на данных площадках представлено 6876 объектов. В этой ситуации даже можно сделать вывод о недостатке торговых площадей в шаговой доступности, — считает председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышёва. — Сегодня по обеспеченности качественными торговыми площадями мы занимаем средние позиции. Думаю, что сегодня количественные показатели торговых центров и комплексов уже достигли своего насыщения, и сейчас нам нужно стремиться к достижению определённого уровня качества.
- Кинотеатры и фитнес-центры увеличивают покупательский трафик. Как отметила Елена Чернышёва, сегодня в ТЦ и ТК стали активнее развивать бытовые услуги — открывать на своих площадях химчистки, точки ремонта обуви, автомойки. В восьми торговых центрах присутствуют полноценные кинотеатры, в пяти — детские развлекательные центры (без учёта небольших детских комнат). В 15 ТЦ и в 4 ТК работают фитнес-центры — это тренд последних полутора–двух лет.
— Каждый руководитель сам решает для себя, нужен ли ему фитнес-зал или кинотеатр — это зависит от концепции развития торгового центра, — отмечает представитель ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» Илья Клюжин. — В «Гринвиче» и в «Пассаже» работают мультизальные кинотеатры — они генерируют определённый покупательский трафик и приносят хорошую прибыль. Неплохим спросом пользуются и точки бытовых услуг — в обоих торговых центрах есть автомойки, в «Гринвиче» две химчистки и несколько точек мелких бытовых услуг.
В специализированных торговых комплексах и центрах — свои фишки, например, в интерьерном центре «Архитектор» эту функцию неплохо выполняет библиотека.
Кстати
Средняя обеспеченность парковками в екатеринбургских ТЦ и ТК – три машино-места на 100 квадратных метров при нормативе в 9–10 машино-мест. Как отметила Елена Чернышёва, показатель оказался ниже, поскольку некоторые ТЦ (например, «Успенский» и «Сити-центр») строились в конце 1990-х – начале 2000-х без парковок.
- ТЦ Екатеринбурга взялись за обновление и расширение своих площадей. В третьем квартале 2016 года откроется вторая очередь ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2). Буквально через месяц запланировано открытие ТЦ «Crystals» (объект стоял три года). До конца года вторую очередь запустит ТЦ «Максидом» (в администрации заверили, что основным оператором станет продовольственный супермаркет новой для Екатеринбурга сети, какой именно — пока не называется), пятую очередь — ТРЦ «Гринвич». В 2017 году закончится реконструкция ТЦ «Мега» — к этому времени кардинально изменится концепция уже имеющегося фудкорта и фасад. Реконструкцию фасада также запланировал мебельный центр ЭМА, а пристрой новой очереди — ТЦ «Омега».