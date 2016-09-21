Китайцы полюбили вино из России

15 сентября в Китае отметили традиционный праздник Середины осени с российскими сладостями и вином. Фото: dialog-gc.com

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Импорт российского виноградного вина растёт, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика».

Вслед за мороженым и тортом «Медовик», китайский рынок завоёвывает российское виноградное вино. Как сообщает Управление по инспекции и карантину автономного района Внутренняя Монголия, с октября 2015 года, когда в Китай поступила первая партия российского вина, по конец августа 2016 года из России было импортировано 74 тысячи литров виноградного вина на 290 тысяч долларов США. Объём последней партии составил 10,2 тысячи литров стоимостью 60 тысяч долларов.

По словам Цин Гофэна — руководителя компании, которая занимается ввозом российского вина через порт Маньчжурия, большая часть импортируемого алкогольного напитка относится к товарам среднего и низкого ценового уровня, что в сочетании с хорошими вкусовыми качествами позволяет продукту завоёвывать всё большую часть рынка — вино уже поставляется в провинцию Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай, Чунцин и другие регионы Китая. Крупные импортёры Китая планируют в дальнейшем увеличивать объём импорта.

Местный житель Чжан Пэн сообщил газете, что благодаря удачному соотношению цены и качества российское виноградное вино уже стало лучшим выбором для товарищеского обеда, а также пользуется популярностью как подарок для друзей и родственников.

В Управлении по инспекции и карантину города Маньчжурия пояснили, что низкая цена вина объясняется девальвацией российского рубля. В ведомстве также заявили, что с повышением объёма импорта продукта будут усиливать контроль за качеством. От импортёров уже сейчас требуют строго вести учёт поставщиков и мест сбыта продукции, чтобы при выявлении некачественных партий товара определить происхождение вина.