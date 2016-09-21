Автор


Китайцы полюбили вино из России

21 сентября 2016, 18:55
15 сентября в Китае отметили традиционный праздник Середины осени с российскими сладостями и вином. Фото: dialog-gc.com

15 сентября в Китае отметили традиционный праздник Середины осени с российскими сладостями и вином. Фото: dialog-gc.com

  • Опубликовано в №176 от 22.09.2016 

Импорт российского виноградного вина растёт, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика».

Вслед за мороженым и тортом «Медовик», китайский рынок завоёвывает российское виноградное вино. Как сообщает Управление по инспекции и карантину автономного района Внутренняя Монголия, с октября 2015 года, когда в Китай поступила первая партия российского вина, по конец августа 2016 года из России было импортировано 74 тысячи литров виноградного вина на 290 тысяч долларов США. Объём последней партии составил 10,2 тысячи литров стоимостью 60 тысяч долларов.

По словам Цин Гофэна — руководителя компании, которая занимается ввозом российского вина через порт Маньчжурия, большая часть импортируемого алкогольного напитка относится к товарам среднего и низкого ценового уровня, что в сочетании с хорошими вкусовыми качествами позволяет продукту завоёвывать всё большую часть рынка — вино уже поставляется в провинцию Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай, Чунцин и другие регионы Китая. Крупные импортёры Китая планируют в дальнейшем увеличивать объём импорта.

Местный житель Чжан Пэн сообщил газете, что благодаря удачному соотношению цены и качества российское виноградное вино уже стало лучшим выбором для товарищеского обеда, а также пользуется популярностью как подарок для друзей и родственников.

В Управлении по инспекции и карантину города Маньчжурия пояснили, что низкая цена вина объясняется девальвацией российского рубля. В ведомстве также заявили, что с повышением объёма импорта продукта будут усиливать контроль за качеством. От импортёров уже сейчас требуют строго вести учёт поставщиков и мест сбыта продукции, чтобы при выявлении некачественных партий товара определить происхождение вина.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Сюжет

Международный проект «ОГ»
«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

Новое в рубрике Экономика

2 часа назад

Китайцы полюбили вино из России
Импорт российского виноградного вина растёт, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика».

2 часа назад

Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услуги
Торговые центры в Екатеринбурге стали превращаться в полноценные места семейного времяпрепровождения.

20 сентября 2016

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят продукты из небольших сыроварен
По данным статистики, в Свердловской области за прошлый год производство сыра и сырных продуктов выросло в 9 раз.

20 сентября 2016

К 2019 году средняя зарплата по области вырастет до 38 483 рублей
Такой прогноз на заседании правительства Свердловской области вчера, 20 сентября, озвучил региональный министр экономики Дмитрий Ноженко.

19 сентября 2016  Реклама

Бизнес на продаже ТБО
ТБО расшифровывается как «Твердые Бытовые Отходы» - это картон, бумага, ПЭТ, алюминиевые банки, пленка и прочее. Для того, чтобы организовать такого рода бизнес, Вам потребуется:

15 сентября 2016

Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

15 сентября 2016  Реклама

Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве

13 сентября 2016

Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом.

9 сентября 2016

УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три года
В 2016 году Уралвагонзавод (УВЗ) поставит Федеральной грузовой компании 4 тысячи современных полувагонов. Всего за последующие три года планируется передать 20 тысяч вагонов. Такое соглашение входит в рамки меморандума, который подписали вчера глава УВЗ Олег Сиенко и гендиректор ФГК Алексей Тайчер на церемонии передачи 10-тысячного инновационного полувагона.

9 сентября 2016

68 тысяч за квадрат
Несмотря на большой объём предложения, цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге уже не снижаются.

Последние новости
Что было раньше