На следующей неделе начнётся формирование регионального бюджета на 2017 год. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Уже на следующей неделе начнётся работа по формированию областного бюджета на 2017 год. Утверждать его предстоит обновлённому составу регионального Заксобрания. В интервью «ОГ» и.о. вице-премьера свердловского правительства — министра финансов Галина Кулаченко рассказала, какой видит работу с избравшимися депутатами.

«Результаты выборов вполне ожидаемы»

— В скором времени новый состав регионального Заксобрания должен начать подготовку законопроекта об областном бюджете на следующий год. Как считаете, у обновлённого состава не должно возникнуть разногласий, как это было в 2011 году?

— В целом, я считаю, собирается работоспособный депутатский корпус. Результаты выборов вполне ожидаемы. Конечно, нас интересовали результаты предыдущего председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, который в итоге переизбрался. Мы с ним достаточно долгое время трудились над совершенствованием бюджетного процесса. Был консенсус, хотелось бы его сохранить.

— Мы беседовали с Владимиром Андреевичем в мае. Он говорил, что у нас, как всегда, не очень хорошо идёт налог на прибыль. Однако в недавнем отчёте вашего министерства отмечается положительная динамика. Чем она вызвана?

— В первую очередь это связано с поступлением дополнительной прибыли от кредитных учреждений (в связи с волатильностью валютных рынков), которую мы в таких объёмах не ожидали. Второй момент — предприятия машиностроения и металлургии увеличили объёмы выпускаемой продукции. Кроме того, снизилась переплата налога на прибыль. Сейчас сумма составляет 8,8 миллиарда рублей, а в прошлом году доходила до 12 миллиардов.

В целом по налогу на прибыль организаций за восемь месяцев этого года поступило 39,5 миллиарда рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года на 18 процентов. Налог на прибыль стал первым доходным источником; он сегодня составляет 34,5 процента, затем идёт НДФЛ — 31,5 процента.

— А как обстоят дела с другими налоговыми и неналоговыми доходами?

— По итогам восьми месяцев в областной бюджет региона поступило 128,1 миллиарда рублей. Это на восемь миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

114,5 миллиарда рублей — налоговые и неналоговые платежи. Это на десять миллиардов больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления от акцизов составили 11,2 миллиарда рублей (увеличение на 20,4 процента). Причина роста — повышение акцизных ставок на ГСМ. По НДФЛ поступило 36 миллиардов рублей — это на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Связано это с повышением заработной платы в ряде отраслей: сфера оптовой и розничной торговли, операции с недвижимым имуществом и социальная сфера.

Налог на имущество организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступил с приростом на 2,1 миллиарда рублей в связи с увеличением налоговой ставки в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий электропередачи.

Это основные причины положительной динамики. Говорить о том, что существенно изменилась экономическая ситуация, пока рано.

— Вы говорили, что в случае сохранения такой динамики мы сможем предусмотреть бюджет развития на будущий год. А какую часть в бюджете он занимает сейчас?

— Бюджет развития у нас составляет 23,1 миллиарда рублей. Что касается следующего года, то о пропорции пока говорить преждевременно. В этот раз был значительный рост по дорожному фонду. По поручению губернатора при формировании бюджета и при его корректировке на ремонты дорог в наших муниципалитетах были предусмотрены два миллиарда.

— На ваш взгляд, в идеале, какой должна быть пропорция бюджета развития и социального бюджета?

— Если говорить о хороших периодах, когда можно было более-менее свободно формировать бюджет, то «бюджет развития» должен быть в пределах 20–25 процентов. Но не всегда получается это предусмотреть, потому что есть задачи, которые нужно выполнять, есть реестр расходных обязательств. В первую очередь это реализация указов Президента РФ. Они занимают достаточно большой удельный вес в нашем бюджете.

«У нас опережающее исполнение майских указов»

— Если бы не майские указы Президента, нагрузка на региональный бюджет была бы существенно ниже?

— Все установки, предусмотренные майскими указами, дают очень хороший эффект. В первую очередь — это повышение заработной платы наших работников социальной сферы, что необходимо было делать. Единственное, нужно было несколько растянуть реализацию указов. Мы же взяли более повышенные темпы. Поэтому у нас реализация указов оказалась существенно дороже, чем можно было бы это сделать. Это в первую очередь, конечно, связано с позицией федерального центра. У нас были, скажем так, более плавные расчёты повышения той же заработной платы. Но не состоялось. Теперь по ряду позиций у нас опережающее исполнение указов, и мы обязаны удерживать ту зарплату, которой уже достигли. Кроме того, существенный прирост в текущих расходах повлекли вновь построенные детские сады.

— Недавно ваше министерство приводило статистику, насколько успешно наши муниципалитеты повышают свой доходный потенциал. Как вы считаете, у них есть чёткое понимание, как это делать? В чём тут заключаются трудности?

— Системная работа в этом направлении реализуется уже несколько лет и даёт очень хорошие результаты. У муниципалитетов есть «дорожные» карты, где перечислены основные направления по расширению их доходной базы. На уровне муниципалитетов работают межведомственные комиссии. Кроме того, на постоянной основе у нас мониторятся те предприятия, где зарплата ниже прожиточного минимума. Руководителей приглашаем на комиссии. Думаем, каким образом им помочь, чтобы предприятие могло повысить заработную плату, а это, в свою очередь, повысит отчисления НДФЛ.

За счёт этих направлений работы в местные бюджеты в прошлом году поступило 1,9 миллиарда рублей и в первом полугодии текущего года — более 700 миллионов.

— От работы главы в этом вопросе многое зависит?

— Конечно. Авторитет руководителя муниципального образования, его профессиональные компетенции, навыки ведения переговоров имеют большое значение, поскольку повышение доходного потенциала муниципалитета — это, в первую очередь, конструктивная коммуникация с предпринимательским сообществом. В Полевском есть хороший пример — они возобновили работу совета директоров. Думаю, это даст положительный эффект, потому что чувствуется взаимная ответственность за ряд проектов, которые они пытаются реализовать.

По словам Галины Кулаченко, около 70 процентов областного бюджета в следующем году вновь будет направлено на социальную сферу. Что касается бюджета развития, то о его пропорциях пока говорить рано. Фото: Алексей Кунилов

«Сокращаем чиновничий аппарат»

— Как у нас продвигается идея перерегистрации предприятий, действующих в других регионах, на территории Свердловской области?

— Переговоры ведутся, но раскрывать эту информацию более конкретно не имею права. При этом хочу отметить, что в наш регион с начала 2013 года и по настоящее время из других регионов пришли более 30 организаций, уставный капитал которых превышает 100 тысяч рублей. Каждая такая организация в среднем приносит ежегодно в областной и местные бюджеты от 1 до 2 миллионов рублей налогов.

— Как в области ведётся работа по ликвидации «теневой» занятости?

— Мы не стали усложнять структуру и предложили тем рабочим группам, которые работают над повышением доходного потенциала в муниципалитетах, дополнительно заниматься ещё и работой по выявлению неформальной занятости. С декабря 2014 года легализованы трудовые отношения в отношении 91 тысячи 234 человек. Конечно, это дало свои результаты в плане объёмов НДФЛ и перечислений во внебюджетные фонды. Порядка 800 миллионов рублей плюсом поступило в бюджет области. Но самое главное — это защита работников от неуплаты платежей в Пенсионный фонд.

— Достаточно много в прошлом году говорилось об оптимизации расходов. Каковы результаты этой работы?

— Мы проводим проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств. Благодаря им за 2015 год было сэкономлено 2 миллиарда 420 миллионов рублей. За первое полугодие нынешнего года — миллиард 380 миллионов. Ещё очень большой объём оптимизации расходов получается при проверках обоснования максимальной цены контракта, обозначенной заказчиком. В прошлом году на этом сэкономили четыре миллиарда 280 миллионов рублей. Кроме того, сокращаем чиновничий аппарат, расходы на служебные командировки, транспорт, в том числе и часть заработной платы. В 2015 году экономия была в пределах 190 миллионов.

— Как меняется областной госдолг? Снижается ли объём банковских кредитов, которые по сути составляют основную его часть?

— Госдолг сейчас 58 миллиардов рублей. По сравнению с началом года он сокращён на 8 миллиардов. На сегодня у нас структура такова, что на первое июля кредиты банковских организаций и бюджетные кредиты равны между собой. Хотя на 1 января 2016 года бюджетных кредитов было 11 миллиардов 700 миллионов, а кредитов кредитных организаций — 51 миллиард 900 миллионов. Поэтому существенное сокращение коммерческих кредитов и значительное увеличение бюджетных кредитов — это тоже один из моментов оптимизации расходов.

— Каковы ваши прогнозы на продолжительность кризиса?

— Ситуация стабилизируется. Как долго не будет существенного роста экономики, сказать не могу. На мой взгляд, 2019 год будет годом некоторого подъёма.