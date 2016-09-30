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В Сочи встретились деньги и власть

30 сентября 2016, 19:48
Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обсудили вопросы сотрудничества предприятий региона с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обсудили вопросы сотрудничества предприятий региона с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко. Фото: Департамент информационной политики губернатора

  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию региона для участия в работе 15-го Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

Форум проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и уже стал традиционной площадкой обсуждения вопросов развития мировой экономики и презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году, кроме россиян, на нём работают делегации бизнес-кругов из 25 стран.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ОАО «Ураласбест» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, предприятие в ближайшие два года должно снизить выбросы вредных веществ и исключить сброс неочищенных дренажных вод в реку Большой Рефт, а для этого — инвестировать в собственную экологическую программу около 75 миллионов рублей. По словам Евгения Куйвашева, участие промышленных предприятий в работе по экологическому оздоровлению региона — это яркий показатель их социальной ответственности.

Евгений Куйвашев провёл переговоры с «Боинг Россия/СНГ». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провели рабочую встречу с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко и обсудили вопросы развития производства на территории Свердловской области.

Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью. Он отметил, что документ является проявлением политической воли, которая позволяет бизнесу чувствовать себя увереннее в этих регионах. «В скором времени последуют визиты бизнес-миссий в регионы и будут приняты программы культурного обмена», — добавил губернатор.

«Богословскому» добавили денег из федерации. Вчера из Фонда развития моногородов в Свердловскую область поступило ещё 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил прессе на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, Свердловская область относится к числу регионов с самой высокой концентрацией моногородов.

— Буквально недавно Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОРа в Краснотурьинске. Это позволит привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, не связанные с деятельностью БАЗа, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня предложения о намерении работать на ТОРе в Краснотурьинске поступили уже от 15 потенциальных резидентов. Это до 12 миллиардов рублей инвестиций.

В 2015 году из Фонда развития моногородов в бюджет Свердловской области поступили почти 190 миллионов рублей на реализацию проекта индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. На получение статуса ТОРов претендует ещё ряд муниципалитетов: Первоуральск, Лесной и Новоуральск.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев осматривает экспозицию Краснодарского края. Фото: Дарья Белоусова

Свердловская область заняла первое место в конкурсе Агентства стратегических инициатив в номинации «Развитие человеческого капитала». Представленный проект предназначен для людей с ограниченными возможностями по зрению и называется «Традиции народной культуры на кончиках пальцев».

На полях инвестфорума

«Ладошки» могут прихлопнуть «Екарту» в школах области.

Глава Сбербанка Герман Греф призвал регионы к сотрудничеству в сфере внедрения системы детских безналичных платежей в школьных столовых. Сервис под названием «Ладошки» успешно прошёл испытания в 50 школах страны. Об этом Греф заявил на проходящем сейчас в Сочи инвестиционном форуме.

Сервис «Ладошки» был впервые представлен в апреле 2015 года. Он основан на биометрической технологии оплаты питания по ладони. Для оплаты необходимо ввести сумму и просто поднести ладонь к сенсору. Он считает индивидуальный рисунок капилляров ладони, а специальная оптическая система, интегрированная в сенсор, идентифицирует плательщика, после этого сумма автоматически спишется с его счёта.

В настоящее время пополнять лицевые счета можно как наличными денежными средствами, так и с использованием банковских карт через устройства самообслуживания Сбербанка и интернет-банк «Сбербанк-Онлайн», комиссия при этом не взимается.

Руководитель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин подтвердил «ОГ», что «Ладошки» будут активно продвигаться и в Свердловской области. Первый проекты уже реализуются в школе Полевского и в лицее СУНЦ УрФУ.

Напомним, сейчас во многих школьных столовых Екатеринбурга дети могут оплачивать обеды с помощью «Екарты», привязанной к банковскому счёту родителей. Проект начал реализовываться на территории уральской столицы с 1 сентября 2011 года.

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф пообещал жителям Свердловской области не закрывать отделения в малых городах.

Об этом глава самого крупного кредитного учреждения страны заявил корреспонденту «Областной газеты» на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

— Мы будем очень осторожно относиться к закрытию отделений Сбербанка в малых городах, в больших городах сеть будет сокращаться, — заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф в ответ на вопрос «Областной газеты» об оптимизации их банковской сети на территории Уральского региона.

В банке называют этот шаг «планомерным совершенствованием филиальной сети». Но в муниципалитетах отмечают: банк закрывает офисы из-за низкой нагрузки на сотрудников и предлагает местным жителям переходить на электронные платежи.

Владимир Черкашин: «Мы до последнего стараемся удерживать каждый офис Сбербанка».

После заявления, сделанного для «ОГ» председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, нам удалось поговорить с главой Уральского банка Сбербанка России Владимиром Черкашиным.

— Сбербанк недавно выставил на продажу 38 офисов в Свердловской области. В Новой Ляле, Красноуральске сейчас остаётся всего по одному отделению. Как можете прокомментировать оптимизацию сети в малых городах?

— Когда мы принимаем решение об оптимизации, мы учитываем несколько факторов: пропускную способность, клиентопотоки, доступность того или иного населённого пункта, количество устройств самообслуживания. Сегодня ряд офисов остаются недозагруженными. Сейчас уже большое число стандартных операций совершается на удалённых каналах (сбербанк-онлайн, банкоматы, платёжные терминалы). Если все эти факторы говорят нам о том, что физическая сеть может быть изменена, мы это делаем. В некоторых городах просто меняем расположение офиса, потому что так для жителей удобнее.

Ещё одна проблема — плачевное состояние офисов. В небольших населённых пунктах они зачастую находятся в таких условиях, что мы просто не можем обеспечить там сохранность денежных средств и безопасность наших сотрудников.

Понимаем, что в некоторых населённых пунктах мы единственные, поэтому стремимся до последнего удержать точку и закрываем, если она уж совсем убыточная. К сожалению, таких точек достаточно много.

— Сейчас пик жалоб, связанных с закрытием офисов…

— Это было связано с избирательной кампанией. Некоторые потенциальные депутаты, общаясь с людьми, строили свои кампании на скандале и негативе. Мы за то, чтобы быть везде. Это же наши клиенты, наши доходы. Но реальность такова, что далеко не везде мы можем обеспечить безубыточность. А строить новые отделения или ставить модульные конструкции достаточно дорого.

Сейчас мы начали развивать сеть передвижных пунктов кассового обслуживания. Они заезжают раз-два в неделю в одну точку и во многих случаях могут стать альтернативой нерентабельным отделениям. Для этой цели мы начали использовать новые броневики, которые имеют спутниковые антенны и выход в Интернет и могут предоставлять весь спектр банковских услуг.

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