В Сочи встретились деньги и власть

Губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обсудили вопросы сотрудничества предприятий региона с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил делегацию региона для участия в работе 15-го Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

Форум проводится при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и уже стал традиционной площадкой обсуждения вопросов развития мировой экономики и презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году, кроме россиян, на нём работают делегации бизнес-кругов из 25 стран.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ОАО «Ураласбест» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, предприятие в ближайшие два года должно снизить выбросы вредных веществ и исключить сброс неочищенных дренажных вод в реку Большой Рефт, а для этого — инвестировать в собственную экологическую программу около 75 миллионов рублей. По словам Евгения Куйвашева, участие промышленных предприятий в работе по экологическому оздоровлению региона — это яркий показатель их социальной ответственности.

Евгений Куйвашев провёл переговоры с «Боинг Россия/СНГ». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провели рабочую встречу с президентом компании «Боинг Россия/СНГ» Сергеем Кравченко и обсудили вопросы развития производства на территории Свердловской области.

Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с Новосибирской областью. Он отметил, что документ является проявлением политической воли, которая позволяет бизнесу чувствовать себя увереннее в этих регионах. «В скором времени последуют визиты бизнес-миссий в регионы и будут приняты программы культурного обмена», — добавил губернатор.

«Богословскому» добавили денег из федерации. Вчера из Фонда развития моногородов в Свердловскую область поступило ещё 80,6 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. Об этом губернатор Евгений Куйвашев заявил прессе на инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, Свердловская область относится к числу регионов с самой высокой концентрацией моногородов.

— Буквально недавно Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОРа в Краснотурьинске. Это позволит привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, не связанные с деятельностью БАЗа, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня предложения о намерении работать на ТОРе в Краснотурьинске поступили уже от 15 потенциальных резидентов. Это до 12 миллиардов рублей инвестиций.

В 2015 году из Фонда развития моногородов в бюджет Свердловской области поступили почти 190 миллионов рублей на реализацию проекта индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске. На получение статуса ТОРов претендует ещё ряд муниципалитетов: Первоуральск, Лесной и Новоуральск.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев осматривает экспозицию Краснодарского края. Фото: Дарья Белоусова

Свердловская область заняла первое место в конкурсе Агентства стратегических инициатив в номинации «Развитие человеческого капитала». Представленный проект предназначен для людей с ограниченными возможностями по зрению и называется «Традиции народной культуры на кончиках пальцев».