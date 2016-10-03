В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза

О надёжных американских грузовиках повышенной проходимости наши военные отзывались с огромным почтением. Фото: cdn.tvc.ru

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

О помощи, которую союзники по антигитлеровской коалиции оказывали нашей стране в годы Великой Отечественной войны, я ещё в детстве слышал и от отца, и от деда, и от мамы.

Отец, прежде чем отправиться на фронт после окончания Ленинградского артиллерийско-технического училища, с февраля по май 1942 года исполнял обязанности начальника маршрутного поезда, доставлявшего орудия и боеприпасы, которые выгружались с американских и английских транспортных судов в мурманском порту.

Дед, воевавший старшиной сапёрной роты 8-го гвардейского танкового корпуса, рассказывал, что одна из трёх танковых бригад их соединения имела на вооружении американские танки. Танкисты, по его словам, эту технику не жаловали, так как бронезащитой и огневой мощью она значительно уступала нашей. Зато о надёжных американских грузовиках повышенной проходимости дед отзывался с огромным почтением.

А от мамы, учившейся в эвакуированном в Сибирь железнодорожном училище, слышал об американских сухом молоке и яичном порошке, которые хотя и редко, но разнообразили скудный продпаёк учащихся.

Так что людям, пренебрежительно отзывающимся о ленд-лизе (ленд-лиз (в переводе с английского lend — давать взаймы и lease — сдавать в аренду), я никогда не был склонен доверять. Но и прокатившийся в начале 1990-х годов по страницам газет нашей страны шквал конъюнктурных публикаций, авторы которых утверждали, что без ленд-лиза СССР потерпел бы неминуемое поражение от гитлеровской Германии, никогда не поддерживал.

Когда, кому и сколько…

Закон о ленд-лизе, давший американскому президенту право «передавать взаймы или в аренду другим государствам товары и материалы, необходимые для ведения военных действий, если эти действия являлись жизненно важными для обороны США», американский конгресс принял 11 марта 1941 года. Первыми заёмщиками и арендаторами этих материалов стали англичане, получившие в том же году от США в лизинг одних только боевых кораблей около 50 штук. Великобритания, кстати, оставалась главным получателем «подарков» от дяди Сэма на протяжении всех военных лет.

Ведь из 50 миллиардов долларов, в которые обошлась вся ленд-лизовская помощь, Красной армии выделили лишь около 11 миллиардов, в то время как Великобритания получила более 31,5 миллиарда. Остальное досталось Франции, Китаю и другим союзникам США, включая ряд стран Латинской Америки. Всего ленд-лизовскую помощь получили 42 страны, причём СССР приобщился к ней только 1 октября 1941 года. В этот день в Москве нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, британский министр запасов и снабжения Уильям Бивербрук и спецпредставитель президента США Аверелл Гарриман подписали протокол о распространении программы военных поставок по ленд-лизу на Советский Союз.

Для них это было «чертовски хорошее время»

Говорить о том, что закон о военной помощи иностранным государствам принимался специально для обогащения воротил военной промышленности США, конечно, нельзя.

Принимая закон, правительство и Конгресс США исходили из того, что он позволит создать новые рабочие места в ещё не вышедшей до конца из Великой депрессии 1930-х годов стране. А президент Франклин Рузвельт, посылая союзникам оружие, а не войска, выполнял к тому же своё предвыборное обещание, что «американские парни никогда не будут участвовать в чужих войнах».

Не следует забывать и о том, что ещё в июне 1941 года американский конгрессмен Гарри Трумэн (в 1945 году он станет президентом США) в интервью газете «Нью-Йорк таймс» заявил: «Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия, мы должны помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше»…

Конечно, от правительства США никакой помощи Гитлер не дождался, а вот что касается крупного американского бизнеса… Дотошные историки выяснили, например, что нефтяная корпорация «Стандарт Ойл» Джона Рокфеллерапродала в военные годы Берлину бензина и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тысяч тонн сырой нефти, которую химическая промышленность рейха перерабатывала в первоклассный бензин. И что в Германию из-за океана шли вольфрам, синтетический каучук, комплектующие для автопрома. В частности, на снабжение германского вермахта шло 30 процентов всех автопокрышек, изготовленных на заводах Генри Форда-старшего, не скрывавшего своих симпатий к Адольфу Гитлеру…

Но всё же основным источником обогащения американских корпораций стал ленд-лиз. Известный американский историк С. Теркели с цинизмом отмечал в одной из своих работ: «Почти весь мир во время этой войны испытал страшные потрясения, ужасы и был почти уничтожен. Мы же вышли из войны, имея в наличии невероятную технику, орудия труда, рабочую силу и деньги. Для большинства американцев война оказалась забавой… Я не говорю о тех несчастных, которые потеряли своих сыновей и дочерей. Однако для всех остальных это было чертовски хорошее время».

Вклад ленд-лиза в разгром фашизма

Конечно же, американские военные поставки приблизили нашу Победу.

Достаточно сказать, что СССР получил из США почти 410 тысяч автомобилей, которые к концу войны составляли почти 45 процентов всего автопарка Красной армии. Немалую роль сыграли и поставки продовольствия: 15 процентов от всех потреблённых в нашей стране в годы войны мясных консервов, например, пришлись на долю американской тушёнки.

Но и сегодня не только наши, но и американские учёные и военные признают, что вся союзная помощь СССР в годы войны не превысила 10 процентов от общего объёма советского производства во-оружений. А в первые послевоенные годы и у нас, и на Западе никто не подвергал сомнению, что главным фактором в победе над Гитлером стал не ленд-лиз, а героизм солдат Красной армии и тружеников тыла.

Тем более что массовые поставки по ленд-лизу вооружения, техники, боеприпасов и продовольствия в СССР начались только с 1944 года, когда в грядущей победе над фашизмом уже никто не сомневался. К тому же значительная доля этих поставок была осуществлена уже после 9 мая 1945 года, когда американцы очень нуждались в помощи СССР в войне с Японией. Тогда как в тяжелейшие для нас 1941 и 1942 годы в Советский Союз поступило лишь семь процентов от всего количества отправленных за годы войны из США грузов.

Так что и в разгроме немцев под Сталинградом осенью 1942 года, а тем более в битве за Москву в декабре 1941 года помощь союзников не была не только решающей, но и сколь-нибудь значимой.

Отнюдь не благотворительность

Существует версия, будто со стороны США ленд-лизовская помощь носила совершенно безвозмездный характер. Но американский закон о ленд-лизе предусматривал обязанность стран, присоединявшихся к этой системе, предоставлять США необходимое им стратегическое сырьё и материалы. Из СССР в качестве «обратного ленд-лиза» Вашингтон получил 32 тысячи тонн марганцевой и 300 тысяч тонн хромовой руды, в которых очень нуждалась американская военная промышленность.

Кроме того, союзные поставки СССР частично оплачивал золотом.

Конечно, условия ленд-лиза были достаточно щадящими для стран-получателей американской военной помощи. Уничтоженные в боях техника и вооружение оплате не подлежали, а полностью оплатить следовало лишь ту технику, которая уцелела и могла использоваться в мирное время. Поэтому после войны США выставили Советскому Союзу счёт в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Иосиф Сталин счёл эту сумму завышенной и потребовал пересчитать её, а до того распорядился приостановить выплаты. Американцы согласились на такой пересчёт лишь в 1972 году, и согласно достигнутым тогда же договорённостям, СССР обязался выплатить США 722 миллиона долларов. Уже в 1973 году американцы получили первые 48 миллионов из этой суммы, но затем в связи вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР («поправка Джексона-Вэника»), наша страна при-остановила выплаты.

Лишь в июне 1990 года президенты Михаил Горбачёв и Джорж Буш-старший вернулись к обсуждению ленд-лизовского долга, установив оставшуюся сумму — 674 миллиона долларов. Этот долг Россия полностью погасила в августе 2006 года.

Впрочем, и Великобритания рассчиталась по своим долгам за ленд-лиз только в 2006 году. По другому пути пошла Франция. В 1946 году она сделала американцам ряд торговых уступок (в частности, существенно увеличила квоты на показ американских фильмов на французском кинорынке), за что получила списание долга. А Китай свой долг погашать и не собирается.