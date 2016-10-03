Белоярский остался на углях

Белоярский ГО, который возглавляет Павел Юдин, в прошлом году стал «горячей точкой» отопительного сезона. В этом году он на особом контроле у областных властей. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Посёлок Белоярский начал отопительный сезон на старой угольной котельной. О том, что посёлок нынче будет отапливать новая газовая котельная, строительство которой должно было завершиться 15 сентября, в конце августа экс-председателю правительстваДенису Паслеру пообещал глава муниципалитета Павел Юдин. Но сроки запуска нового теплообъекта мэр назвать затруднился.

Новую блочную газовую котельную власти Белоярского ГО решили построить там же, в центре посёлка на улице Ключевской. Но мало возвести и должным образом оснастить здание — требовалось подвести к объекту газ. С этим и возникли проблемы. Работы по их прокладке проводились в последние две недели сентября. Но, как сообщила «ОГ» главный редактор газеты «Новое знамя в Белоярском округе» Наталья Зайка, газопровод прокладывали вблизи домов частного сектора — в результате неаккуратных действий рабочих был поврёжден коллектор и произошёл порыв. Люди остались без воды, а нечистоты хлынули в огороды. На устранение аварии ушло около пяти дней.

От администрации городского округа получить комментарий не удалось: глава муниципалитета Павел Юдин находится на больничном. А специалисты отдела капитального строительства, куда коррес-пондента «ОГ» перенаправили из приёмной главы, попросили отправить им официальный запрос, ответ на который в течение недели мы так и не получили.

— Белоярский не замёрзнет: угольная котельная работает нормально. Пуск газовой котельной отложили, поскольку сейчас идут переговоры с газовиками об установлении оптимального тарифа, — сообщил «ОГ» депутат думы Белоярского ГО Владимир Кузьминых. Кстати, его слова о том, что в домах тепло есть, подтвердили жители улицы Юбилейной — одной из четырёх, оставшихся без отопления в октябре прошлого года.

Как заверили «ОГ» в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, угольная котельная, проработавшая весь предыдущий сезон, была модернизирована и сейчас в состоянии обеспечить нормальный тепловой режим.