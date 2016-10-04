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Николай
Королёв

Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана

4 октября 2016, 19:00
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: департамент информполитики губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким Карагандинской области Казахстана Нурмухамбет Абдибеков подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: департамент информполитики губернатора

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.

Интерес к нему неслучаен. Республика Казахстан по итогам первого полугодия текущего года занимает третье место в товарообороте Среднего Урала среди 150 стран-партнёров. Руководитель региона принял участие в пленарном заседании вместе с президентами стран-участниц, а также в работе Российско-Казахстанского делового совета, где обсуждались вопросы развития транспортно-логистических комплексов в обеих странах в рамках бизнес-партнёрства. В делегацию Свердловской области вошли также и.о. министра транспорта и связи Александр Сидоренко, директор областного Центра развития туризма Эльмира Туканова, а также представители бизнес-сообщества.

Президент РФ Владимир Путин пригласил казахстанских инвесторов в Краснотурьинск и Новоуральск, которым присваивается статус территорий опережающего развития.

— Новые перспективы для совместных проектов запущены у нас в стране в городах опережающего развития. В том числе в территориях, близких к Казахстану, я имею в виду Урал, где с сентября действуют особые условия. Мы приглашаем казахстанский бизнес одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществом этой особой экономической зоны, — заявил Владимир Путин.

Первым знаковым событием для региона стало подписание Евгением Куйвашевым и председателем правления Национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым меморандума об участии Свердловской области во Всемирной универсальной выставке «Астана ЭКСПО-2017», которая состоится в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тематика выставки объявлена как «Энергия будущего».

На ней уральцы должны будут представить инвестиционные проекты возобновляемых источников энергии и экологически чистых технологий. Со стороны Казахстана обещано упростить административные процедуры по участию в экспозиции свердловских предприятий. Продолжением договора станет развитие сотрудничества в сфере конгрессно-выставочной деятельности и совместной работе по привлечению туристов не только на ЭКСПО в Астане, но и на V Международный форум «Большой Урал-2017» в Екатеринбурге.

Кроме того, губернатором подписано соглашение с Карагандинской областью. Оно касается вопросов использования производственного потенциала территорий.

— Карагандинская область обладает значительными природными ресурсами, полезными ископаемыми. У нас есть компетенции по их разработке и добыче. Договорились, что уже в ноябре делегация Карагандинской области приедет к нам и тема встречи будет посвящена горному делу, — заявил Евгений Куйвашев.

В первый день форума губернатор встретился с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым и обсудил с ним ход выполнения соглашения, подписанного в 2014 году. С этого времени товарооборот между регионами вырос на 30 процентов.

Кстати

Вчера диссертационный совет УрФУ должен был рассмотреть вопрос о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, однако заседание диссовета перенесли. Об этом попросил сам Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург 4 октября утром, где он сообщил, что не может присутствовать на заседании в связи с командировкой. Он также принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.

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