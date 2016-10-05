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«Что? Где? Когда?» нашего времени: Екатеринбург захватили барные викторины

5 октября 2016, 16:32
Антон Писчиков: «Мы сами кайфуем от игры. Первую неделю отдыхаем от неё, а вторую уже ждём с нетерпением». Фото: Павел Ворожцов

Антон Писчиков: «Мы сами кайфуем от игры. Первую неделю отдыхаем от неё, а вторую уже ждём с нетерпением». Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

В России набирает популярность интеллектуальная игра «Мозгобойня». В неё уже играют больше 40 городов, в том числе Екатеринбург. Суть проста: команды от 4 до 10 человек в семи турах отвечают на вопросы. Организатор «Мозгобойни» в Екатеринбурге и Тюмени 28-летний бизнесмен Антон Писчиков рассказал «ОГ» о том, почему люди готовы платить за возможность разгадывать загадки.

Предпринимательская чуйка

Я по образованию — юрист. Долгое время работал в сфере страхования и кредитования. Но это было не то, чем я хотел заниматься. Решимость начать свой бизнес пришла вместе с идей, которую можно осуществить. «Мозгобойня» — наш второй проект, он начался с марта сего года. Первый — барбершоп, ему уже полтора года, он «выстрелил», и появилось свободное время. На нём я и моя команда набили руку, поняли, как работать с аудиторией, у нас появилось большое количество новых друзей и знакомых, а также людей, которые следят за нами, в том числе в соцсетях — они поддержали нас в новом проекте.

Мы работаем по франшизе: заплатили за вход в бизнес, платим ежемесячные вознаграждения за использования бренда, а также процент от выручки. Что о барбершопе, что о «Мозгобойне» я сначала прочитал в журнале «Форбс»: просто наткнулся, и меня сразу зажгло — видимо, сработала предпринимательская чуйка. В обоих случаях деньги были заёмные. Мы работаем как ИП. Сейчас у нас есть две парикмахерские в Екатеринбурге и в Тюмени и две «Мозгобойни» — в Екатеринбурге и в Тюмени. Стоимость франшизы «Мозгобойни» для города-миллионника — 10 тысяч евро.

Паб-квизы и «Что? Где? Когда?»

Игре «Мозгобойня» больше четырёх лет. Она была придумана в Минске. Её суть в том, что команды от 4 до 10 человек в семи турах отвечают на семь вопросов. В перерывах между турами люди едят, пьют и общаются. Вопросы готовит авторская группа из Минска. Мы же занимаемся непосредственно проведением игры, работой с заведениями.

Главное в этой игре не выигрыш, а веселье. Фото: Группа "Вконтакте" - "Мозгобойня" в Екатеринбурге

Сегодня в «Мозгобойню» играют больше 40 городов в России. Кроме того, она идёт в нескольких городах Белоруссии, в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Гамбурге. Недавно игра началась в Хельсинки (Финляндия). Пока она идёт только на русском языке, но в Германии ребята пытаются запустить её на немецком.

Есть паб-квизы — барные викторины, которые очень популярны в Европе начиная с 60–70 годов, а есть русско-советская игра «Что? Где? Когда?». А мы прежде всего развлекательное мероприятие, даже не интеллектуального, а псевдоинтеллектуального характера. Мы приглашаем людей скорее хорошо провести будний вечер в компании своих друзей, нежели посоревноваться, как в паб-квизах. Поэтому у нас никогда не будет призов больше, чем бутылка шампанского. И у нас нет налёта элитарности, как у «Что? Где? Когда?». «Мозгобойня» — очень массовая игра.

Молодёжь и «Пенсия Пати»

Энергетически это молодёжная игра. В основном игрокам по 25–35 лет. Но есть студенческие и возрастные команды и, например, команда «Пенсия Пати», где участникам 30–50 лет. И таких команд процентов 20. В «Мозгобойню», например, играют мои родители.

Партнёры

Сначала игра проходила два раза в неделю, сейчас три с периодичностью раз в две недели. Мы сотрудничали с двумя заведениями в Екатеринбурге - «Мама Азия» и «Максимилианс». Сейчас к ним добавилась «Агава». Рестораны постепенно сами выходят на нас и предлагают свои площадки. Сотрудничество с нами выгодно заведениям тем, что в будни, когда обычно пусто, приходит большое количество людей. Игроки после работы заказывают что-то поесть и выпить. Мы не платим заведениям. Рестораны получают свои деньги — мы свои.

За что платит игрок?

В неделю играют около 500 человек (350 игроков или около 50 команд — в «Максимиллианс», 120–130 человек — около 15 команд — в «Мама Азия»). Игры проходят каждые две недели — это почти тысяча человек в месяц. Организационный взнос с игрока — 300 рублей. Это минимальная цена, которую установил правообладатель франшизы. Я могу сделать билет дороже, но, по нашему мнению, это адекватная цена.

Победители получают бутылку шампанского. Фото: Группа "Вконтакте" - "Мозгобойня" в Екатеринбурге

Основная часть наших расходов — фонд оплаты труда. На организацию игры работает целая команда. Например, в заведении, где играет под 50 команд, работают 12 человек — несколько техников, фотографы, ведущий, помощники, которые собирают ответы и следят, чтобы участники не пользовались телефонами и подсказками. Много сил отнимает обдумывание рассадки игроков, организация интерактива в перерывах: мы разыгрываем билеты, подарки от ресторанов, устраиваем фотоконкурсы.

За рекламу мы не платим. Мы стараемся давать людям попробовать — наши партнёры и друзья разыгрывают сертификаты на участие в «Мозгобойне», у нас есть много друзей среди лидеров мнений, которые участвуют в нашей игре и рассказывают о ней в соцсетях. В первой игре участвовали 133 человека, она проводилась бесплатно. Были в основном наши друзья и знакомые, процентов 60, а остальные — друзья друзей. На второй игре — практически никого из наших друзей не было.

Я убеждён, что качественный продукт необязательно рекламировать, чтобы дело пошло, им надо жить! От такого бизнеса надо самим получать удовольствие, ведь люди приходят за эмоциями. Вслед за нами в Екатеринбурге стало появляться множество викторин, но мы не боимся конкуренции и не смотрим на них свысока. Кто-то сначала узнает о других играх, а потом приходит к нам, и наоборот.

Я рад, что я не специалист, который начал свой бизнес. Например, парикмахеру открыть парикмахерскую сложнее, чем непарикмахеру — я уже не могу сделать что-то за кого-то, моя задача — найти профессионалов и промотивировать их работать, а также привести клиентов. Когда ты администратор, то можешь выстроить системность бизнеса и заставить его работать без тебя. Растут только те, кто может создать команду и оставаться в тени.

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