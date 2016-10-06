Свердловские застройщики не смогут заниматься долевым строительством

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

Изменения в федеральный закон о долевом строительстве спровоцируют уход с рынка регио­нальных строительных компаний. По мнению экспертов, многие участники рынка не смогут выполнить требования нормативной базы и будут вынуждены прекратить работу.

Шоковые для строительного рынка процессы связаны с корректировкой 214-го федерального закона. Одна из основных новелл – ужесточение требований к финансовой устойчивости компаний. С 1 июля 2017 года застройщик, который привлекает деньги дольщиков, должен иметь уставный капитал в размере примерно 4 процента от стоимости возводимых им объектов. Строительная компания должна получить заключение о соответствии застройщика требованиям закона. Новый регламент будет утверждён до конца года.

– На мой взгляд, не совсем правильно оставлять на рынке только крупных застройщиков. Мелкие и средние более мобильны, как показывает статистика, более устойчивы. Падение такого крупного застройщика, как, например, СУ-155, похоже на падение слона, спасать его приходится всем миром, на это уходят время и очень-очень большие деньги, – заявил «Областной газете» генеральный директор компании «PRINZIP» Геннадий Черных.

На Среднем Урале две трети от общего объёма строительства осуществляется на частные средства. Из 3,3 миллиона квадратных метров в стадии строительства 2,3 миллиона реализуются с привлечением средств дольщиков. При этом большую часть проектов осуществляют компании среднего уровня, которые и должны найти ресурсы для повышения капитала.

Представители «Гильдии строителей Урала» (ГСУ – крупнейшая саморегулируемая организация региона, объединяющая застройщиков жилья) считают, что ужесточение требований к участникам рынка необходимо, но в более поздней перспективе. Предлагается ввести мораторий на вступление в силу новой редакции (перенести сроки на один год).

Ужесточение требований к участникам рынка позволит сохранить темпы строительства только при условии продления государственной программы субсидирования ипотечных ставок и их понижении. Данную инициативу строительного сектора в федеральных органах власти лоббирует Аркадий Чернецкий (ожидается, что на заседании Заксобрания Свердловской области его полномочия в Совете Федерации Федерального Собрания будут пролонгированы).

Напомним, что ужесточение требований к работе застройщиков было связано с необходимостью защитить интересы граждан и не допустить новой волны обманутых дольщиков по всей стране. По данным председателя общероссийской организации «Сила в Движении» Анны Криндач, только в Екатеринбурге сейчас 40 тысяч обманутых дольщиков и около сотни долгостроев.