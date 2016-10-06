Реформы спасли агрофирму «Уральская», но десятки селян остались без работы

Нового руководителя агрофирмы Александра Соколова обвиняют в том, что снизил издержки предприятия в том числе за счёт сокращения персонала. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Агрофирма «Уральская», базирующаяся на сельской территории Новоуральского округа, после затяжного кризиса обретает экономическую устойчивость. Для этого на предприятии избавились от убыточных активов, взяв курс на молочное животноводство. Реформы спасли фирму, но десятки сотрудников остались без работы.

На краю

Агрофирма «Уральская» повторила судьбу многих сельхозпредприятий, основанных в советские годы при промышленных гигантах. В 2013-м Уральский электрохимический комбинат продал свои фермы, поля, теплицы и парк сельхозмашин частным лицам. Получавшая до этого времени щедрые субсидии от производственников, «Уральская» продолжала жить привычным укладом и быстро пошла ко дну. Особенно тяжёлым выдался 2015 год.

Ежемесячно от реализации продукции в казну поступало 7,5 млн рублей, расходы же составляли 17 млн. Перешедшие на дешёвый рацион коровы стали меньше давать молока, что ещё более снизило выручку. Итоги оказались предсказуемы: год сельхозпредприятие закончило с 210 млн долга. Задолжали всем – государству, банку, своим работникам, коммунальщикам, поставщикам кормов. Счета предприятия были арестованы.

Прагматичный директор

В январе этого года владельцы агрофирмы сменили дирекцию, пригласив в качестве руководителя екатеринбуржца Александра Соколова. В сельском хозяйстве он никогда не работал, зато был успешным менеджером по управлению недвижимостью в австрийской компании. Порученную ему фирму Александр Юрьевич оценил с позиции экономиста. Выявил убыточные активы, снизил издержки, внедрил прогрессивную систему оплаты труда.

Агрофирма отказалась от тепличного комплекса, приносившего огромные убытки. Кроме этого, в селе Тарасково был продан офис, уносивший в виде коммунальных платежей 4,5 млн рублей, законсервирован один из двух гаражей. В оборот были взяты «мелочи», на которые в прошлом не обращали внимания – продажа навоза и металлолома. В результате с одним из кредиторов удалось расплатиться именно «навозными» деньгами.

– Уверен, что к убыточности предприятие привело неэффективное управление, – сказал «ОГ» Александр Соколов. – Деньги здесь считать не привыкли. Отсюда раздутые штаты, огромные энергозатраты. Каждый месяц по всем позициям нарастали долги, а сотрудники получали 100-процентные премии. Принятые меры позволили снизить к августу расходы до 13 млн рублей, а доходы увеличить до 14,5 млн. Таких показателей в истории предприятия не было никогда.

Неказистой на вид тёлочке меньше суток от роду. Пройдёт год, и она пополнит племенное стадо агрофирмы. Фото: Галина Соколова

«Бульдозером по людям»

«Реформы в агрофирме «Уральская» прошлись бульдозером по людям. Новой дирекции ничего и никого не жалко», – это строчки из письма, пришедшего в «ОГ» от жителей села Тарасково. На начало года в агрофирме было 360 ставок. Сейчас в коллективе трудится 215 человек, на будущий год намечено сокращение не менее 20 работников. Некоторые сотрудники ушли сами, не приняв новые порядки – усиления дисциплины, установки на машины датчиков контроля GPS.

– Конечно, перемены нравятся не всем, особенно в Тарасково, ведь теперь всё производство сосредоточено у нас и в Пальниках, – рассказывает доярка с 20-летним стажем из Починка Елена Басалаева, – но главное, что работа есть, платят 25 тысяч рублей. Коровы перешли на сбалансированный рацион. Надои поднялись почти в два раза по сравнению с зимой.

Агрофирма начала выпуск сыропригодного молока, заключила договоры на поставку элитных кормов, намерена обновлять технику и организовать свободный выпас коров.