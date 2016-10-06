В Свердловской области стартовал Российско-корейский бизнес-форум

Фото: департамент информационной политики губернатора

Опубликовано в №187 от 07.10.2016

С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит Российско-корейский бизнес-форум, организованный при поддержке правительства региона. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ господином Паком Ро Бёком.

— На бизнес-форуме планируется плотный график двусторонних встреч с руководством компаний Свердловской области для обсуждения вопросов возможного строительства нового отеля, а также доверительного управления уже имеющихся объектов. На Иннопроме-2018 мы планируем подписать соглашение между правительством области и правительством провинции Кёнги о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Такая договорённость достигнута в ходе визита нашей делегации в Республику Корея в 2015 году, — заявил Евгений Куйвашев в ходе переговоров.