Автор


Мария
Кутепов

Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились на машины б/у

7 октября 2016, 17:57
  • Опубликовано в №188 от 08.01.2016

Авторынок в Свердловской области просел сильнее, чем в России. По итогам года продажи дилеров снова уйдут в минус. Чтобы сохранить автокредитование, банки начали присматриваться к подержанным машинам.

В регионе не восстанавливаются продажи машин. По итогам 2015 года авторынок просел наполовину, а 2016 год закроется с сокращением на 20 процентов. Такой прогноз озвучивает директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил Чаплыгин. Потери регионального рынка оказались даже более существенными, чем по стране, за пять месяцев 2016 года рынок сократился на 25 процентов, тогда как по России этот показатель колеблется в пределах девяти процентов.

– В отличие от столицы, где замедление продаж было плавным, в регионе реакция последовала моментально. Люди перестали совершать сделки, отложив их на будущее, – говорит Чаплыгин. Наименьшие потери в сегменте продукции АвтоВАЗ. Самые большие у маркиы «шевроле» (на 51 процент меньше), которая продавалась лишь из складских запасов после того, как концерн General Motors ушёл из России.

Со второго полугодия 2016 года статистика по автокредитам оказалась отрицательной. В 2015 году один из лидеров российского рынка автокредитования «Райффайзенбанк» объявил, что отказывается от этого продукта.

– Такое решение было связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе, – объясняет директор регионального центра «Уральский» «Райффайзенбанка» Виталий Милованов.

Однако другие федеральные игроки не последовали примеру «Райффайзенбанка». ВТБ24, напротив, начал разрабатывать программу, чтобы сохранить свой портфель автокредитования и трансформировать его, переориентировавшись на продажи автомобилей б/у. С 1 октября в области заработала программа автокредитования, в которой сделка проходит между двумя физлицами. Как сообщил управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин, первые договоры уже заключены.

– Вошли в нишу, где сейчас осуществляются основные продажи. И мы считаем, что закончим год неплохо. Выполним по программе как минимум четверть продаж в автокредитовании, – сказал Кульпин.

Кредит выдаётся на сумму от 100 тысяч до 3,5 млн рублей под ставку 15,9 процента годовых. Сделка может быть одобрена только на автомобили без изъянов (до погашения долга машина остаётся в залоге) и после экспертизы банка. Кульпин считает, что продукт будет востребован, потому что условия по нему выгоднее, чем по любому кредиту наличными, которыми нередко пользуются физлица для покупки машины. Эксперты сомневаются, что инструмент окажется рабочим. «Не будут банки без страхования собственных рисков выдавать автокредиты под низкую ставку. Там, видимо, будет такой скоринг, что выдавать почти не будут. Сомневаюсь, что будет развитие», – говорит Чаплыгин.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Экономика

42 минуты назад

Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматической
В последний день форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты затронули тему строительства второй ветки екатеринбургского метро. Вопреки тому, что в 2013 году проектирование ветки закончилось за отсутствием финансирования из бюджета, разработчики не теряют надежды всё-таки воплотить проект в жизнь. Как рассказал «ОГ» начальник отдела метрополитенов ОАО «Уралгипротранс» (генпроектировщика проекта второй ветки) Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ, если начать строительство в 2018 году, можно запустить объект к трёхсотлетнему юбилею Екатеринбурга.

51 минуту назад

Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились на машины б/у
Авторынок в Свердловской области просел сильнее, чем в России. По итогам года продажи дилеров снова уйдут в минус. Чтобы сохранить автокредитование, банки начали присматриваться к подержанным машинам.

час назад

Аншлаг на форуме высотного строительства
Наш фотокорреспондент побывал на "100+ Forum Russia".

6 октября 2016

В Свердловской области стартовал Российско-корейский бизнес-форум
С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит Российско-корейский бизнес-форум, организованный при поддержке правительства региона. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ господином Паком Ро Бёком.

6 октября 2016

Реформы спасли агрофирму «Уральская», но десятки селян остались без работы
Агрофирма «Уральская», базирующаяся на сельской территории Новоуральского округа, после затяжного кризиса обретает экономическую устойчивость. Для этого на предприятии избавились от убыточных активов, взяв курс на молочное животноводство.

6 октября 2016

Свердловские застройщики не смогут заниматься долевым строительством
Изменения в федеральный закон о долевом строительстве спровоцируют уход с рынка регио­нальных строительных компаний. По мнению экспертов, многие участники рынка не смогут выполнить требования нормативной базы и будут вынуждены прекратить работу.

5 октября 2016

«Что? Где? Когда?» нашего времени: Екатеринбург захватили барные викторины
В России набирает популярность интеллектуальная игра «Мозгобойня»

4 октября 2016

Средний Урал приглашает инвесторов из Казахстана
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, которую возглавляет президент страны Владимир Путин, принял участие в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум открылся вчера в Астане.

3 октября 2016

Белоярский остался на углях
Посёлок Белоярский начал отопительный сезон на старой угольной котельной. О том, что посёлок нынче будет отапливать новая газовая котельная, строительство которой должно было завершиться 15 сентября, в конце августа экс-председателю правительства Денису Паслеру пообещал глава муниципалитета Павел Юдин. Но сроки запуска нового теплообъекта мэр назвать затруднился.

3 октября 2016

В октябре 1941 года США распространили на СССР систему ленд-лиза
О помощи, которую союзники по антигитлеровской коалиции оказывали нашей стране в годы Великой Отечественной войны, я ещё в детстве слышал и от отца, и от деда, и от мамы.

Последние новости
Что было раньше