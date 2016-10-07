Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились на машины б/у

Опубликовано в №188 от 08.01.2016

Авторынок в Свердловской области просел сильнее, чем в России. По итогам года продажи дилеров снова уйдут в минус. Чтобы сохранить автокредитование, банки начали присматриваться к подержанным машинам.

В регионе не восстанавливаются продажи машин. По итогам 2015 года авторынок просел наполовину, а 2016 год закроется с сокращением на 20 процентов. Такой прогноз озвучивает директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил Чаплыгин. Потери регионального рынка оказались даже более существенными, чем по стране, за пять месяцев 2016 года рынок сократился на 25 процентов, тогда как по России этот показатель колеблется в пределах девяти процентов.

– В отличие от столицы, где замедление продаж было плавным, в регионе реакция последовала моментально. Люди перестали совершать сделки, отложив их на будущее, – говорит Чаплыгин. Наименьшие потери в сегменте продукции АвтоВАЗ. Самые большие у маркиы «шевроле» (на 51 процент меньше), которая продавалась лишь из складских запасов после того, как концерн General Motors ушёл из России.

Со второго полугодия 2016 года статистика по автокредитам оказалась отрицательной. В 2015 году один из лидеров российского рынка автокредитования «Райффайзенбанк» объявил, что отказывается от этого продукта.

– Такое решение было связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе, – объясняет директор регионального центра «Уральский» «Райффайзенбанка» Виталий Милованов.

Однако другие федеральные игроки не последовали примеру «Райффайзенбанка». ВТБ24, напротив, начал разрабатывать программу, чтобы сохранить свой портфель автокредитования и трансформировать его, переориентировавшись на продажи автомобилей б/у. С 1 октября в области заработала программа автокредитования, в которой сделка проходит между двумя физлицами. Как сообщил управляющий уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин, первые договоры уже заключены.

– Вошли в нишу, где сейчас осуществляются основные продажи. И мы считаем, что закончим год неплохо. Выполним по программе как минимум четверть продаж в автокредитовании, – сказал Кульпин.

Кредит выдаётся на сумму от 100 тысяч до 3,5 млн рублей под ставку 15,9 процента годовых. Сделка может быть одобрена только на автомобили без изъянов (до погашения долга машина остаётся в залоге) и после экспертизы банка. Кульпин считает, что продукт будет востребован, потому что условия по нему выгоднее, чем по любому кредиту наличными, которыми нередко пользуются физлица для покупки машины. Эксперты сомневаются, что инструмент окажется рабочим. «Не будут банки без страхования собственных рисков выдавать автокредиты под низкую ставку. Там, видимо, будет такой скоринг, что выдавать почти не будут. Сомневаюсь, что будет развитие», – говорит Чаплыгин.