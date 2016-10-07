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Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматической

7 октября 2016, 18:06
  • Опубликовано в №188 от 08.10.2016 

В последний день форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты затронули тему строительства второй ветки екатеринбургского метро. Вопреки тому, что в 2013 году проектирование ветки закончилось за отсутствием финансирования из бюджета, разработчики не теряют надежды всё-таки воплотить проект в жизнь. Как рассказал «ОГ» начальник отдела метрополитенов ОАО «Уралгипротранс» (генпроектировщика проекта второй ветки) Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ, если начать строительство в 2018 году, можно запустить объект к трёхсотлетнему юбилею Екатеринбурга.

– Есть два варианта удешевления строительства второй ветки метро, – считает он. – Первый вариант – за счёт снижения внутренних площадей станционного комплекса и применения боковых платформ. Второй – за счёт автоматизации, применения современных технологий. Во всём мире сегодня строят автоматические метрополитены. Например, в Испании, в Барселоне, на станции работает только один человек, который эксплуатирует всю станцию. Остальное у них на автоматике. Соответственно, есть аварийные службы, которые на поверхности земли, и они участвуют в работе одновременно нескольких станционных комплексов.

– Во сколько сейчас оценивается строительство второй ветки и сколько можно сэкономить, если предложенные варианты удастся воплотить в жизнь?

– Вся стоимость второй линии, включая строительство электродепо, – 69 миллиардов рублей в ценах 2015 года. Автоматизация составляет от этой суммы порядка двух с половиной процентов.

– Сегодня существует проект общественников, которые предлагают ввиду дороговизны строительства второй ветки попросту продлить первую. Как считаете, это – выход?

– Вторая линия нам однозначно нужна. Пробки мы видим в любое время суток. Максимальный поток, который может обеспечить трамвай – 25 тысяч человек в час. Максимальный поток метро – до 40 тысяч человек в час. При совместной работе первой и второй линий – 50–60 тысяч человек.

Кстати

Как рассказал завлабораторией сдвижения горных пород, директор филиала ИГД УрО РАН в Республике Казахстан Сергей Усанов, при строительстве первой ветки метро трещины пошли в зданиях цехов завода «Пластик», в жилых домах на перекрёстке Азина – Челюскинцев, где оседание земной поверхности достигло 214 миллиметров, а также на участке между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая» – на территории АБК завода «Русские самоцветы». По наблюдениям на трассе метро от станции «Геологическая» до станции «Ботаническая» выделены три участка высоких оседаний поверхности: в районе цирка, перекрёстка 8 Марта – Большакова и по улице Чайковского. На участке было обследовано более 40 зданий: практически во всех объектах были обнаружены трещины. Как заверил эксперт, чтобы такая ситуация не повторилась во время строительства второй ветки, необходимо провести тщательную диагностику напряжённо-деформационного состояния горного массива вдоль трассы тоннелей и застраховать здания от повреждений на период строительства этих тоннелей.

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Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматической
В последний день форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты затронули тему строительства второй ветки екатеринбургского метро. Вопреки тому, что в 2013 году проектирование ветки закончилось за отсутствием финансирования из бюджета, разработчики не теряют надежды всё-таки воплотить проект в жизнь. Как рассказал «ОГ» начальник отдела метрополитенов ОАО «Уралгипротранс» (генпроектировщика проекта второй ветки) Евгений КЛЕМЕНТЬЕВ, если начать строительство в 2018 году, можно запустить объект к трёхсотлетнему юбилею Екатеринбурга.

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