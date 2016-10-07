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Николай
Королёв

Предприниматели Кореи приехали «на разведку» перед Иннопромом-2018

7 октября 2016, 19:10
  • Опубликовано в №188 от 08.10.2016 

Вчера в Екатеринбурге прошёл Российско-Корейский бизнес-форум. В нём нашли своё отражение внешнеэкономические связи Среднего Урала с Республикой Корея. Организаторами форума выступили Посольство Республики Корея в РФ, Уральская торгово-промышленная палата, Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТRА) и правительство Свердловской области.

Встречаясь накануне с Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в РФ господином Паком Ро Бёком, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил:

— На протяжении длительного периода Республика Корея входила в двадцатку ведущих торговых партнёров Свердловской области. По итогам первого полугодия 2016 года достигнут показатель товарооборота в 98 миллионов долларов. Уверен, что благодаря нашей совместной работе, поддержке деловых инициатив свердловских и корейских предприятий, мы к концу года выйдем на более значительные объёмы взаимной торговли.

В бизнес-форуме приняли участие 12 южнокорейских производственных фирм и корпораций, таких как «Hanwha Corporation» (производство станков, стройоборудования, полимеров), HSNK (инженерное проектирование и строительство), «DooVAC» (производство вакуумных насосов), «JS-Trading» (производство НПВХ труб), а также представляющих банковский и гостиничный бизнес, сельхозпереработку. Ещё 20 предприятий участвовали заочно. Господин Пак Ро Бёк отметил, что предприниматели заинтересованы в налаживании сотрудничества с уральскими производителями химической продукции, фармакологии, строительных материалов, электроники и систем управления.

Также на форуме обсуждали возможности расширения взаимных поставок технологического, промышленного оборудования, материалов и запчастей. Важным пунктом сотрудничества является внедрение новейших разработок в строительстве и управлении объектами гостиничной инфраструктуры, которые представил президент компании «Лотте Рус» господин Янг Сок.

Позитивный опыт сотрудничества уральцев с корейскими партнёрами уже есть. По итогам выставки «Иннопром-2016» Уральский оптико-механический завод совместно с корейским предприятием «Mediana Co Ltd.» приняли решение о создании совместного производства автоматических наружных дефибрилляторов для медицинских учреждений и уже приступили к работе. Южнокорейские бизнесмены, если выразиться образно, приехали сейчас на Урал, чтобы провести «глубокую разведку», потому что страной-партнёром Иннопрома-2018 станет Республика Корея, и бизнес хочет понимать, какие взаимные интересы нужно представлять и развивать в первую очередь.

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