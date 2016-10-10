Начальник Росрезерва по УрФО: «В течение суток можем доставить груз в любую точку страны»

Николай Федотов: «В год выявляется по одному нарушению целостности госзапаса. Проверки проводятся вместе с прокуратурой и ФСБ». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Формированием стратегического запаса страны занимается специальная служба, работа которой отнесена к государственной тайне. В эксклюзивном интервью «ОГ» генерал-майор ФСБ, начальник Росрезерва УрФО Николай ФЕДОТОВ рассказал, почему в Сирию не отправляют гуманитарную помощь с Урала, кто может получить статус «секретного поставщика» государства и сколько придётся заплатить в случае ошибки.

— Николай Иванович, как формируется госрезерв, существует специфика в зависимости от субъекта? Мы же понимаем, что Урал — это территория, где развит реальный сектор экономики, мощная оборонная промышленность?

— Государственный резерв формируется постановлением правительства РФ. Система государственного резерва является единственной системой, которая охватывает все отрасли экономики, номенклатура насчитывает более 170 позиций товаров, от продовольствия до автотехники и нефтепродуктов. Всё, что может понадобиться в различных кризисных ситуациях. Это запас, который предназначен для обеспечения мобилизационных нужд. В случае мобилизации Росрезерв предоставляет ресурсы для перевода промышленности на военное производство и снабжения Вооружённых сил. В мирное время запасы используются для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и гуманитарной помощи. Сейчас грузы отправляются в Сирию и на Дальний Восток, но Уральское управление в этом не задействовано.

— Не участвует, потому что нет смысла везти с Урала?

— Конечно, логистика должна быть удобной. Хотя мы в течение суток можем отгрузить большие объёмы различной продукции в любую точку страны.

— Как рассчитывается необходимый запас и где хранится?

— Объёмы рассчитываются с учётом потенциальных угроз так, чтобы система госрезерва всегда была готова выполнить свои задачи. Хранение осуществляется на комбинатах, входящих в систему государственного резерва, и в организациях-ответственных хранителях, расположенных на всей территории УрФО.

— Ответственные хранители — это предприятия, которые получают деньги от государства за склады с запасами? Это серьёзный финансовый ресурс?

— Да, это предприятия различных отраслей и форм собственности, перечень которых определён правительством. Государство компенсирует подтверждённые финансовые затраты по хранению матценностей. Управление ежегодно проводит проверки с привлечением ФСБ, МВД и прокуратуры. За пять лет выявлены по одному случаю хищения и самовольного расходования ответхранителями. К допустившим нарушения были применены серьёзные санкции, ну и, конечно, они восстановили за свой счёт утраченные матценности. Это единичные случаи, в основном все предприятия серьёзно относятся к работе с государственным резервом.

— В 2015 году Управление инициировало несколько судов с СУАЛ, ВСМПО-АВИСМА, РЖД. Что стало причиной исков?

— В основном — нарушение федерального закона «О государственном материальном резерве», связанное с несвоевременным освежением ценностей и истечением срока хранения. В таких случаях выставляются штрафные санкции, которые не всегда оплачиваются в добровольном порядке.

— В связи с напряжённой внешнеполитической ситуацией потребовалось увеличивать запасы какой-то конкретной продукции?

— Состав запасов, их объёмы и размещение планируются с учётом вероятности тех или иных чрезвычайных ситуаций. Совершенствование номенклатуры запасов и технологии хранения проводится постоянно. Идет плановое обновление, выпускаются старые запасы, закладываются новые. Сейчас идёт реализация продукции, которая не будет использоваться для производства новой техники.

— Формирование резерва проходит только по закрытым процедурам? Как отбираются поставщики?

— Конкурсные процедуры на поставку и выпуск продукции закрытые. Это связано с тем, что номенклатура, объёмы и места размещения материальных ценностей являются государственной тайной. Но это не значит, что у нас нет конкурентной основы. В перечне компаний, работающих с Росрезервом, порядка 200 компаний, преимущественно российских. Поставка импортных товаров осуществляется только в случае, если отечественные предприятия не производят необходимый товар. Например, электроника, где лидеры — иностранные компании. Но каждый случай — особый…

— А могут в списках появиться гаджеты? Айфоны, например?

— Айфонов у нас нет. Нужна продукция постоянного потребления. Зачем старые айфоны закладывать, если скоро новые выйдут (смеётся). Поставщиком может стать далеко не каждый производитель. Требования к продукции очень жёсткие (соблюдение ГОСТа, требования к упаковке и сроку хранения). В процессе всего срока хранения строгий контроль качества осуществляется лабораториями. При обнаружении брака поставщик обязан за свой счёт заменить товар и уплатить штраф 20 процентов от стоимости продукции. В прошлом году вернули на Дальний Восток рыбные консервы, которые забраковали по одному параметру. В этом году таких ситуаций не было.

— Когда истекают сроки хранения и вы начинаете продавать запасы, тоже возникают проблемы?

— Проблем с реализацией не возникает. Срок хранения продукции в госрезерве всегда меньше срока её годности. Это необходимо, чтобы товар выпускался, пока он ещё сохраняет потребительские свойства. При таком высоком качестве товар реализуется по цене, ниже среднерыночной, так что спрос очень велик.